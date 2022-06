Brasil Brasil registra mais de 70 mil novos casos de covid nas últimas 24 horas

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

O Brasil registrou 176 novas mortes pela covid nesta quarta-feira (22). A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 124, mas alguns Estados tiveram problema para fazer os registros.

Nesta quarta, o número de novas infecções notificadas foi de 70.285. No total, o Brasil tem 669.612 mortos e 31.894.505 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 30.532.868 pessoas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo não registrou mortes por coronavírus nesta quarta, assim como outros oito Estados. O Rio de Janeiro teve 45 óbitos, seguido por Goiás (31), Paraná (26), Santa Catarina (16) e Rio Grande do Norte (11). Já a Paraíba alegou instabilidade no sistema do Ministério da Saúde e não divulgou números.

Nesta quarta, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 71.906 novos casos e mais 140 mortes pela covid nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 31.890.733 pessoas infectadas e 669.530 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

