Saúde Brasil registra nove casos de suspeita de coronavírus, diz o Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira (à esquerda), fala durante coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. Foto: Reprodução/Facebook Secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira (à esquerda), fala durante coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O Brasil possui nove casos suspeitos e 33 notificações de coronavírus, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (29) em coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. Os dados referem-se ao período de 18 a 29 de janeiro. Os casos suspeitos estão localizados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Ceará. Não há caso de suspeita no Rio Grande do Sul.

Os números quanto ao coronavírus no Brasil até a tarde desta quarta-feira eram, portanto, de nove casos suspeitos, 33 notificações e nenhum caso confirmado. Quatro casos foram descartados e 20 excluídos.

“Não temos neste momento nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil”, afirmou o secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira.

Grupo de trabalho

O Ministério da Saúde criou, no âmbito da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), um grupo de emergência em saúde pública, com o objetivo de conduzir e monitorar as ações referentes aos casos de coronavírus. A portaria da criação do grupo foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29).

O grupo de emergência será composto por representantes do gabinete da presidência da Anvisa; da Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados e de Tecnologia em Serviços de Saúde. Também comporão o grupo duas assessorias: uma responsável pela comunicação e outra ligada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Voltar Todas de Saúde

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário