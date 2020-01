Porto Alegre Vigilância do novo coronavírus mobiliza área de saúde da Capital

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Comando de Operações de Emergências reúne representantes da saúde pública. Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Comando de Operações de Emergências reúne representantes da saúde pública. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Representantes de diferentes setores da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) participaram, na tarde desta quarta-feira (29), da reunião do COE (Comando de Operações de Emergência), criado no âmbito estadual para tratar das medidas a serem adotadas para vigilância, prevenção e controle do novo coronavírus (2019-nCoV) na rede de saúde do Rio Grande do Sul.

O COE está alinhado com o Ministério da Saúde no acompanhamento e vigilância do novo vírus, que circula predominantemente na China, país que concentra a maioria dos casos da infecção. No Brasil, o Ministério da Saúde definiu as ações a serem desencadeadas em âmbito nacional, estadual e municipal. O grupo se reunirá diariamente para monitoramento e divulgação de informações relacionadas ao agravo.

Pessoas que apresentem febre e manifestações respiratórios, como tosse e falta de ar, e que viajaram para a China 14 dias antes do início dos sintomas devem buscar atendimento. Na Capital, todas as unidades de saúde, os pronto-atendimentos e hospitais estão aptos a prestar assistência inicial. Em caso de necessidade, o paciente será encaminhado para coleta de amostra de secreção respiratória que poderá detectar a presença do vírus no organismo. Pessoas sem histórico de viagem para o país asiático, mesmo com febre e sintomas respiratórios, neste momento não se enquadram nos critérios de suspeição da doença.

Profissionais de saúde que atendam pessoas com quadro compatível à infecção pelo 2019-nCoV devem notificar a suspeita imediatamente, já no momento do atendimento, à EVDT (Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis) da SMS.

Até esta quarta-feira, 29, não houve notificação de suspeitas da doença em Porto Alegre.

Prevenção

De acordo com material divulgado pelo Ministério da Saúde, as seguintes medidas são indicadas para reduzir a transmissão de doenças respiratórias:

– Lavar as mãos com frequência, principalmente antes de consumir algum alimento.

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

– Cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar.

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, e higienizar as mãos depois de tossir ou espirrar.

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

– Manter os ambientes bem ventilados.

– Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sintomas ou sinais da doença.

O Ministério da Saúde também oferece um canal com informações pela internet, no endereço http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário