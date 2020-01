Rio Grande do Sul Suspeita de coronavírus é descartada em São Leopoldo. O paciente internado recebeu diagnóstico de gripe H1N1

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Imagem de pesquisa sobre o coronavírus. Foto: Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China Homem de 40 anos mora na China e chegou ao Estado há duas semanas. (Foto: Reprodução/GoogleView) Foto: Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China

Por meio de nota emitida nessa quarta-feira, a prefeitura de São Leopoldo informou que o paciente internado com suspeita de coronavírus na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Scharlau recebeu diagnóstico de gripe H1N1. O resultado foi obtido a partir de amostras de material coletado na véspera e enviado ao Laboratório Central do Estado.

Trata-se de um homem de 40 anos que vive na China e desembarcou no Estado há quase duas semanas. Na manhã de terça-feira, ele procurou atendimento na UPA, relatando quadro de febre desde a noite anterior. A cidade onde ele reside, Kunming, está localizada a 1,5 mil quilômetros de Wuhan (província de Hubei), considerada o epicentro do novo vírus, que desde o começo do ano já matou ao menos 170 pessoas no país asiático, de um total de quase 8 mil casos no mundo.

Além de São Leopoldo, o Ministério da Saúde também descartou três suspeitas em outros Estados – dois em Santa Catarina e um no Paraná. Ainda são monitorados, porém, três casos em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais e outro no Ceará.

Outro caso

Um segundo possível caso foi cogitado, envolvendo um amigo que manteve contato com o paciente e apresentou quadro febril na noite de terça-feira. Mas ele apresentou melhora e não houve alterações compatíveis como o coronavírus nos exames laboratoriais. Ambos receberão o medicamento Tamiflu, indicado para esse tipo de caso o H1N1.

Segundo a prefeitura de São Leopoldo, a Secretaria Municipal de Saúde local mantém o alerta e o cuidado à saúde da população, e aguarda a manifestação do governo do Estado, e termina dizendo “haja visto que outras cidades da região também apresentam casos suspeitos”.

(Marcello Campos)

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário