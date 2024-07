Política Brasil registra quase 190 casos de violência política no primeiro semestre deste ano

43 assassinatos com motivação política foram registrados de janeiro a junho no País

O Brasil registrou 187 casos de violência contra políticos no primeiro semestre deste ano. O dado faz parte de um levantamento feito pela CNN com base nos relatórios produzidos pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).

De janeiro a junho, o mês com o maior número de episódios foi maio, com 51 registros de violência contra deputados, prefeitos, vereadores e lideranças políticas.

Os casos de violência se referem a ameaças, agressões, homicídios, atentados ou sequestros. As ameaças e agressões são os episódios mais frequentes. Ao todo, no período, houve 43 assassinatos com motivação política, com destaque para ocorrências nos Estados do Rio de Janeiro (6), Bahia (4) e Ceará (4).

Um deles, por exemplo, foi o assassinato de uma pré-candidata a vereadora em Nova Iguaçu (RJ), Juliana Lira de Souza, conhecida como “Nega Juh”. Os partidos mais atingidos por episódios de violência foram o PL (21), o PT (16), o PSB (11) e o PP (11).

