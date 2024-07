Política Governo brasileiro afirma que Israel está “sabotando” processo de paz e cessar-fogo no Oriente Médio

No sábado, um ataque israelense em Khan Younis, na Faixa de Gaza, deixou pelo menos 90 palestinos mortos e cerca de 300 feridos Foto: Reprodução de vídeo No sábado, um ataque israelense em Khan Younis, na Faixa de Gaza, deixou pelo menos 90 palestinos mortos e cerca de 300 feridos. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O governo brasileiro acusou Israel de “sabotar” o processo de paz e o cessar-fogo no Oriente Médio. “O governo de Israel segue sabotando o processo de paz e o cessar-fogo no Oriente Médio. O mais recente bombardeio promovido na Faixa de Gaza, vitimando centenas de inocentes, é inadmissível”, afirmou o Palácio do Planalto em nota divulgada no domingo (14).

No sábado (13), um ataque israelense em Khan Younis, na Faixa de Gaza, deixou pelo menos 90 palestinos mortos e cerca de 300 feridos, segundo autoridades locais.

O governo brasileiro afirmou que os líderes mundiais não devem “se calar diante desse massacre interminável”. “É estarrecedor que continuem punindo coletivamente o povo palestino. Já são dezenas de milhares de mortos em seguidos ataques desde o ano passado, muitos deles em zonas humanitárias delimitadas que deveriam ser protegidas”, prossegue a nota.

O texto ressalta que o cessar e a paz na região precisam ser prioridades na agenda internacional: “Todos os nossos esforços devem estar centrados na garantia da libertação dos reféns israelenses e no fim dos ataques à Faixa de Gaza”.

