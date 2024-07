Esporte Na prorrogação, Argentina vence a Colômbia por 1 a 0 e conquista a Copa América pela 16ª vez

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, a seleção treinada por Lionel Scaloni se tornou a maior ganhadora da competição continental Foto: Conmebol/Twitter Com o resultado, a seleção treinada por Lionel Scaloni se tornou a maior ganhadora da competição continental. (Foto: Conmebol/Twitter) Foto: Conmebol/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e conquistou o 16º título da Copa América. O gol foi marcado por Lautaro Martínez aos 6 minutos do segundo tempo da prorrogação. A partida, que começou com uma hora e 20 minutos de atraso, terminou na madrugada desta segunda-feira (15).

Com o resultado, o time treinado por Lionel Scaloni se tornou o maior ganhador da competição continental. Na última edição do torneio, a Argentina também havia sido campeã. O jogo marcou a despedida do atacante Di María da seleção argentina.

O primeiro tempo da partida foi morno, sem grandes oportunidades para as duas seleções, que viveram momentos alternados durante os 45 minutos iniciais. Júlian Álvarez, no primeiro minuto, foi quem mais levou perigo pela Argentina, enquanto Córdoba chegou a acertar a trave de Dibu Martínez.

Diferentemente dos 45 minutos iniciais, a segunda etapa começou de forma quente e com as duas equipes querendo decidir a partida ainda no tempo normal. A Colômbia, com James Rodríguez inspirado, viu Arias aparecer na área e ter boa chance, mas a bola passou tirando tinta da trave. Pouco tempo depois, o camisa 10 bateu escanteio e encontrou Sánchez, mas o zagueiro cabeceou por cima da goleira.

Depois do susto inicial, a Argentina conseguiu manter a posse de bola e pressionar a Colômbia, que encontrava dificuldades para passar do meio-campo. A primeira chance argentina veio com Di María, que chutou cruzado e viu Vargas fazer uma grande defesa para impedir o primeiro gol.

Aos 20 minutos, Messi foi substituído. O craque argentino sentiu a coxa e deixou o campo chorando e mancando bastante. No banco, o camisa 10 ficou em prantos após a lesão que o tirou do gramado.

Minutos depois, Tagliafico recebeu de Enzo Fernández e encontrou Nico González, que chegou dividindo, e a bola foi para o fundo do gol. O lance acabou anulado por impedimento do lateral. Aos 42, a Albiceleste quase abriu o placar.

Prorrogação

Depois de uma segunda etapa quente, a prorrogação não começou diferente. Com 4 minutos, De Paul apareceu na linha de fundo e cruzou para trás. Nico González chegou batendo e viu Vargas fazer grande defesa. Tagliafico também teve boa chance, mas o goleiro colombiano fez defesa tranquila.

A Colômbia assustou com Arias, que conduziu a bola por um tempo e bateu de longe. A bola desviou na zaga, mas Dibu Martínez estava ligado e não teve dificuldades para defender.

Na segunda etapa, Lautaro Martínez decidiu o jogo. O camisa 22, que entrou no segundo tempo da prorrogação, recebeu passe de Lo Celso e bateu sem chances para Vargas.

Confusão antes do jogo

A partida estava marcada para as 21h, no horário de Brasília, mas uma confusão adiou o começo do jogo para as 22h20min. Torcedores sem ingresso invadiram o estádio, provocando um grande tumulto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/na-prorrogacao-argentina-vence-a-colombia-por-1-a-0-e-conquista-a-copa-america-pela-16a-vez/

Na prorrogação, Argentina vence a Colômbia por 1 a 0 e conquista a Copa América pela 16ª vez

2024-07-15