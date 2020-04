Mundo Brasil repatria 159 brasileiros retidos em México e Panamá

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Brasileiros repatriados de Wuhan, na China, que retornaram em fevereiro. Foto: Keven Cobalchini/Fotos Públicas Brasileiros repatriados de Wuhan, na China, que retornaram em fevereiro. (Foto: Keven Cobalchini/Fotos Públicas) Foto: Keven Cobalchini/Fotos Públicas

O Itamaraty informou que entre sexta (24) e sábado (25) foram repatriados 159 brasileiros que se encontravam retidos no México e no Panamá. A operação, realizada em conjunto com a Secretaria de Relações Exteriores do México, também permitiu que 91 mexicanos que se encontravam no Brasil retornassem aos seus respectivos países de origem.

Segundo o ministério, as repatriações foram feitas por voo fretado contratado pelo governo brasileiro para a rota Cidade do México-Panamá-São Paulo-Panamá-Cidade do México, com o apoio dos governos mexicanos e panamenhos.

Por meio de comunicado, o Itamaraty reforçou o compromisso de prestar assistência aos brasileiros que ainda permaneçam no México.

“Em um espírito de cooperação regional, Brasil e México reforçam seus laços bilaterais e reafirmam seu compromisso de continuar prestando assistência e proteção consular a seus nacionais no exterior, principalmente àqueles afetados pelas atuais restrições de viagens e cancelamentos de voos comerciais derivados do Covid -19”, aponta o informe.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo