4 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC

O Brasil registra, pelo menos, 1.200 mortes e 54 mil casos novos há três dias seguidos. NesSa quinta-feira (4), de acordo com os números informados pelo Ministério da Saúde, foram 1.232 novos óbitos em decorrência do coronavírus, o que eleva o total de mortes pela doença no País a 228.795. Também foram notificados 56.873 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no Brasil, atingindo 9.396.293, acrescentou a pasta.

Como aos sábados, domingos e segundas-feiras os números de casos e óbitos informados pelo ministério costumam registrar quedas, em função do represamento de testes durante os finais de semana, a semana tem os dias com índices mais altos a partir de terça. Nessa, foram registradas 1.210 mortes e 54,096 novos casos. E na quarta-feira (3), o Brasil teve 1.254 óbitos e mais 56.002 casos.

Enfrentando uma nova onda da doença, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no Mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

São Paulo, o Estado mais afetado pela doença, atingiu nessa quinta as marcas de 1.820.941 casos e 53.997 mortes, mas autoridades locais apontem para uma estabilização com viés de queda nos indicadores da pandemia — na véspera, o governo paulista afrouxou medidas restritivas impostas para contenção do vírus.

Conforme os dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus, com 756.971 casos. Mas o Rio de Janeiro aparece na segunda posição em termos de óbitos contabilizados, com 30.354 mortes.

O Brasil ainda possui, segundo a pasta, 8.291.763 pessoas recuperadas do coronavírus e 875.735 pacientes em tratamento.

Amazonas

Ação conjunta do Ministério da Saúde, do governo do Amazonas e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares já conseguiu transferir daquele Estado 506 pacientes com coronavírus para tratamento em outras unidades da Federação. O objetivo é desafogar os hospitais e reorganizar o sistema de saúde local, pressionado pelo aumento da curva de casos da doença.

Os pacientes transferidos estão sendo colocados em hospitais universitários e unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) de 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Segundo o Ministério da Saúde, nessa quinta, dois voos da Força Aérea Brasileira (FAB) levaram 34 pacientes para hospitais em Belém e no Rio de Janeiro. Desse total, 12 pacientes do município de Tefé, no Médio Solimões, e quatro de Manaus, seguiram para a capital do Pará. Os demais foram para o Rio de Janeiro.

De acordo com a pasta, o percentual de alta dos pacientes transferidos para outros Estados já alcançou 32%. Houve ainda oito remoções para realização de cirurgia oncológica no Hospital do Câncer III, do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), localizado na capital fluminense.

Logística

O Ministério da Saúde anunciou ainda que, em parceria com o Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, está preparando logística mais arrojada para o transporte de pacientes de coronavírus para outros Estados. A iniciativa tem apoio de uma empresa aérea comercial, que já teria recebido capacitação para fazer esse tipo de voo. No momento, estão sendo organizados os fluxos, a identificação de locais de acolhimento e os perfis de pacientes que podem ser transferidos.

A meta é transportar 80 pacientes por voo, de modo a atingir com maior rapidez o número projetado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de remover 1,5 mil pacientes, com o objetivo de abrir vagas para aqueles que estão em estado mais grave e aguardam internação.

