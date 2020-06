Brasil Brasil tem 1.373.006 casos de coronavírus, aponta consórcio de veículos da imprensa

30 de junho de 2020

O número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil subiu para 1.373.006, indica o boletim das 8h do consórcio de veículos de imprensa formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo nesta terça-feira (30). Os números são consolidados a partir das secretarias estaduais de Saúde. O total de óbitos é de 58.406.

Desde o último boletim fechado, às 20h de segunda-feira (29), foram notificados 2.518 novos casos de Covid-19 e 21 mortes a mais pela doença. Os números foram atualizados pelas secretarias de Saúde do Ceará, Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima.

Na segunda-feira, o País chegou oficialmente à marca de 58 mil vidas perdidas pelo coronavírus Sars-CoV-2. O Brasil deve chegar a 60 mil óbitos pela Covid-19 até o fim da semana.

Apesar de até agora nenhum estudo ter sido taxativo a respeito da relação entre o avanço do coronavírus e as baixas temperaturas, cientistas, pesquisadores e profissionais da saúde alertam para uma possível piora na transmissão do vírus durante o inverno, que começou oficialmente no Brasil no dia 20 de junho.

Segundo estes especialistas, a baixa umidade, a predisposição de as pessoas ficarem com as mucosas mais sensíveis por causa do frio, provocando corizas e alergias respiratórias, o que facilita qualquer tipo de transmissão viral, e a tendência de passar mais tempo em ambientes fechados, situações comuns no inverno brasileiro, podem dificultar ainda mais o controle da pandemia.

