O Brasil continua sendo um dos países que mais prendem no mundo. Um levantamento feito pelo site G1 com dados do Monitor da Violência – elaborado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública – mostra que o País tem 338 pessoas presas para cada 100 mil habitantes.

A taxa considera o número de detentos dentro do sistema prisional (710.240) e o de habitantes do País (210,1 milhões). Com essa taxa, o Brasil fica na 26ª posição em um ranking de aprisionamento com outros 222 países e territórios.