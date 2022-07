Brasil Brasil tem 46,8% da população total imunizada com a dose de reforço contra a covid

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Entre a população infantil, quase 65% das crianças de 5 a 11 anos já se imunizaram com a primeira dose da vacina. Foto: Cristine Rochol/PMPA

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid no Brasil chegou nesta quinta-feira (28) a 179.796.736, o equivalente a 83,69% da população total. Quase 25 mil brasileiros receberam a primeira aplicação do imunizante nas últimas 24 horas, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e do Distrito Federal.

Do total, 168,9 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 78,65% da população total.

Nesta quinta, o País registrou quase 58 mil novas pessoas com a segunda dose e outras 7.667 com a vacina de aplicação única.

A dose de reforço foi aplicada em 100.616.607 brasileiros. A porcentagem de brasileiros com o reforço chegou a 46,84% da população total.

Até o momento, 21,7 milhões de pessoas receberam o reforço extra da quarta dose. Em São Paulo, ela começou a ser aplicada nos moradores com 30 anos ou mais na última segunda-feira.

Entre a população infantil, quase 65% das crianças de 5 a 11 anos já se imunizaram com a primeira dose da vacina, enquanto 41,3% completou o esquema vacinal primário (duas aplicações).

Considerando todas as notificações, o Brasil administrou pouco mais de 462 mil doses contra a covid nesta quinta.

