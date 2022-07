Porto Alegre Internet 5G começa a funcionar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Primeira cidade a receber foi Brasília; 5G oferece mais velocidade para baixar e enviar arquivo, redução do tempo de resposta e conexão estável. Foto: Reprodução Tecnologia é disponibilizada por três operadoras nos mais variados bairros. (Foto: EBC) Foto: Reprodução

Conforme previsto pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Porto Alegre se torna nesta sexta-feira (29) uma das primeiras cidades brasileiras com internet 5G, de forma simultânea a Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB) e Brasília – onde o sinal já está disponível. A tecnologia proporciona maior rapidez e estabilidade em conexões digitais como envio e recebimento de arquivos.

São mais de 100 estações ativadas para tal finalidade na capital gaúcha, número mais que suficiente. A estimativa é do grupo de acompanhamento criado pelo órgão regulador com a participação de representantes do Ministério das Comunicações e das operadoras que venceram do leilão de concessão.

Essa infraestrutura pode ser multiplicada com a conversão de antenas 4G para 5G e equipamentos públicos com wi-fi (postes, pontos de ônibus e relógios de rua, dentre outros). O uso da frequência foi autorizado para as três empresas, que providenciaram encargos, burocracias e últimos detalhes técnicos.

De um modo geral, os clientes das concessionárias não precisarão alterar planos, contratos ou chips. Basta dispor de um celular, computador ou outro dispositivo compatível com o novo sinal ultra-rápido.

Inicialmente, todas as capitais do País deveriam ter o 5G em operação até 31 de julho. A constatação de dificuldades logísticas para importação dos equipamentos necessários, entretanto, fez com que o prazo fosse prorrogado até 29 de setembro. Para as demais cidades, o sinal deve chegar gradualmente ao longo desta década.

Abrangência

O sinal 5G chegará a dezenas de bairros, em listas que apresentam variações entre si conforme cada operadora. Confira, a seguir, a relação informada pelas empresas.

– Claro: Assunção, Auxiliadora, Bela Vista, Boa Vista, Higienópolis, Jardim Europa, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Petrópolis, Rio Branco, Três Figueiras e Tristeza.

– Tim: Alto Petrópolis, Auxiliadora, Bela Vista, Boa vista, Bom Jesus, Cascata, Cavalhada, Centro Histórico, Cidade Baixa, Cristo Redentor, Floresta, Humaitá, Independência, Jardim Lindoia, Jardim Itu Sabará, Menino Deus, Moinhos de Vento, Navegantes, Nonoai, Rubem Berta, Partenon, Passo D’Areia, Petrópolis, Praia de Belas, Protásio Alves, Santana, Santa Maria Gorete, Santa Tereza, Santo Antônio, São Geraldo, São Sebastião, Sarandi e Vila Ipiranga.

– Vivo: para conferir os bairros incluídos, é necessário acessar o site da empresa, no qual as áreas de cobertura aparecem grifadas em um mapa ilustrativo. O endereço é vivo.com.br.

(Marcello Campos)

