Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

A maioria dos parques eólicos do País está na Região Nordeste Foto: Ari Versiani/PAC A maioria dos parques eólicos do País está na Região Nordeste. (Foto: Ari Versiani/PAC) Foto: Ari Versiani/PAC

O Brasil tem 890 parques eólicos instalados em 12 Estados. Esses empreendimentos somam GW (25,04 gigawatts) de capacidade instalada em operação comercial, que beneficiam 108,7 milhões de habitantes.

Desse total, 85% estão na Região Nordeste. No Rio Grande do Sul, há 80 parques eólicos, segundo o governo do Estado.

De acordo com a Abeeólica (Associação Brasileira de Energia Eólica), até 2028 o Brasil terá 44,78 GW de capacidade instalada desse tipo de energia, cuja participação na matriz nacional atinge, atualmente, 13,2%. A eólica já responde atualmente por 20% da geração de energia que o País precisa.

No ano passado, o setor bateu recorde de 4 GW instalados e, para este ano, a presidente-executiva da Abeeólica, Elbia Gannoum, espera atingir novo recorde, superando esse número. “Encerrando 2023, estaremos com 29 GW de capacidade instalada. Essa é a nossa previsão em termos de potência, e isso é superior a R$ 28 bilhões, porque cada gigawatt de eólica instalada é da ordem de R$ 7 bilhões”, disse Elbia.

Outro levantamento feito pela entidade mostra o desenvolvimento econômico-social gerado pela energia eólica. No Nordeste, por exemplo, o PIB (Produto Interno Bruto) das cidades onde os parques eólicos foram instalados cresceu 21%, e o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) aumentou 20%. Outro dado significativo é que a cada real investido em energia eólica são devolvidos R$ 2,9 para a economia.

O Brasil ocupa, desde 2021, a sexta posição no ranking mundial em capacidade instalada de energia eólica. Os dois primeiros colocados são a China e os Estados Unidos.

De 2011 a 2020, foram feitos investimentos de US$ 35,8 bilhões no setor eólico no Brasil. Segundo a Abeeólica, para cada megawatt instalado, são criados 10,7 empregos. No período de 2011 a 2020, foram gerados quase 190 mil empregos no setor.

Dos 890 parques instalados no País, 130 projetos tiveram financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) desde 2005.

