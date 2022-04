Brasil Brasil tem a menor média móvel de mortes por covid desde 6 de janeiro

O País registrou 13.347 novos diagnósticos da doença no último dia. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou nesta sexta-feira (15) 105 novas mortes pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 661.960 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 111, a mais baixa desde 7 de janeiro (quando estava em 110). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -44%, tendência de queda nos óbitos.

O País também registrou 13.347 novos diagnósticos da doença no último dia, completando 30.242.790 casos conhecidos desde o início da pandemia. Desta forma, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 17.154, variação de -28% em relação a duas semanas atrás. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

Estados

Acre, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins não divulgaram atualizações de casos e mortes nesta sexta devido ao feriado. Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Rondônia não tiveram qualquer registro de morte no dia.

— Em alta: Espírito Santos, Paraná, e Rio Grande do Norte.

— Em estabilidade: Santa Catarina e Pará.

—Em queda: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Sergipe.

— Não divulgaram: Acre, Rio de Janeiro, Roraima, Tocantins e Distrito Federal.

Vacinação

Com o avanço da vacinação, diversos estados vêm deixando de divulgar dados sobre a aplicação de vacinas nos finais de semana e feriados, tornando os dados imprecisos.

Por esse motivo, o consórcio de veículos de imprensa passa a divulgar, nestes dias, apenas casos e mortes provocados pela covid. Os números represados virão nos dias seguintes, geralmente, segundas e terças-feiras.

