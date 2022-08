Economia Brasil tem a terceira maior taxa de juros do mundo

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Estudo aponta que o Brasil fica atrás apenas da Argentina e da Turquia. (Foto: Reprodução)

Na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), a Selic, a taxa básica de juros da economia, foi elevada em 0,50 ponto percentual, indo a 13,75% ao ano. O aumento fez com que o Brasil continuasse em terceiro lugar no ranking global de juros nominais realizado pela Infinity Asset em parceria com o MoneYou.

Os juros são um importante instrumento de política monetária. Quando os governos tentam combater a inflação, eles geralmente aumentam essas taxas para restringir a circulação de dinheiro na economia, e consequentemente, reduzir o consumo. Quando é preciso realizar o efeito contrário, as taxas diminuem e o poder de compra aumenta.

Segundo o levantamento, que inclui 167 países, 45% mantiveram seus juros, enquanto 51% elevaram e 4% cortaram as taxas no último ano.

“O movimento global de políticas de aperto monetário continuou a ganhar força no mundo, com o aumento expressivo no número de bancos centrais sinalizando preocupação com a inflação, mesmo com a queda do preço de commodities”, explica a gestora.

O estudo aponta que o Brasil fica atrás apenas da Argentina e da Turquia. A reunião mais recente do banco central argentino, inclusive, elevou a taxa básica de juros em 9,50 pontos percentuais, a 69,50% ao ano, com o intuito de combater a alta e persistente inflação. Foi 7,4% só em julho, o maior índice mensal dos últimos 20 anos e o maior anual dos últimos 30 anos.

“Esse cenário é reflexo de uma política monetária completamente equivocada do governo de Alberto Fernández e do presidente anterior, Mauricio Macri, de emitir cada vez mais moedas para atender os benefícios sociais, o que gerou essa inflação. Com a alta dos preços ao consumidor, o caminho é puxar uma alta de juros”, explica Roberto Dumas, economista e professor do Insper.

Com 14% ao ano, a Turquia aparece em segundo lugar no ranking de juros nominais. No começo deste mês, o país informou que a inflação anual subiu para uma nova máxima de 24 anos (79,6%) em julho.

Por lá, a inflação começou a crescer quando a lira caiu, após o banco central da Turquia cortar gradualmente a taxa básica de juros em 5 pontos percentuais, a fim de estender o crescimento econômico visto em 2021. No entanto, o estímulo levou a um aumento de preços no país.

Já em terceiro lugar está o Brasil. Segundo o Copom, as taxas são reflexo do cenário externo, que se mantém adverso e volátil, com maiores revisões negativas para o crescimento global em um ambiente ainda pressionado.

No entanto, de acordo com o BC, o processo de normalização da política monetária nos países avançados têm acelerado, o que impacta o cenário prospectivo e eleva a volatilidade dos ativos.

Na última terça-feira (3), o IBGE informou que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve queda de 0,68% em julho, o que fez com que o Brasil registrasse deflação pela primeira vez desde 2020. Com isso, o mercado vê mais uma sinalização de que o BC brasileiro diminua o aperto monetário em setembro.

Veja o ranking completo dos juros nominais no mundo:

1) Argentina: 69,50%

2) Turquia: 14,00%

3) Brasil: 13,75%

4) Hungria: 10,75%

5) Chile: 9,75%

6) Colômbia: 9,00%

7) Rússia: 8,00%

8) México: 7,75%

9) República Tcheca: 7,00%

10) Polônia: 6,50%

11) África do Sul: 5,50%

12) Índia: 5,40%

13) China: 4,35%

14) Indonésia: 3,50%

15) Filipinas: 3,25%

16) Hong Kong: 2,75%

17) Nova Zelândia: 2,50%

18) Canadá: 2,50%

19) Taiwan: 1,50%

20) Malásia: 2,25%

21) Coreia do Sul: 2,25%

22) Austrália: 1,85%

23) Cingapura: 1,56%

24) Tailândia: 1,37%

25) Reino Unido: 1,25%

26) Israel: 1,25%

27) Estados Unidos: 1,00%

28) Suécia: 0,75%

29) Alemanha: 0,50%

30) Áustria: 0,50%

31) Bélgica: 0,50%

32) Espanha: 0,50%

33) França: 0,50%

34) Grécia: 0,50%

35) Holanda: 0,50%

36) Itália: 0,50%

37) Portugal: 0,50%

38) Japão: -0,10%

39) Dinamarca: -0,10%

40) Suíça: -0,75%.

