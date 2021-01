#coronavírus Brasil tem atraso inaceitável nas aplicações das vacinas já disponíveis, diz epidemiologista

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

descentralizar a campanha contra a Covid gera lentidão e risco de perda de doses. (Foto: Divulgação)

Paulo Lotufo, professor de medicina da USP, vê a aplicação das vacinas contra a Covid no Brasil como “pouco azeitada”, com um “atraso inaceitável”. Para o epidemiologista, a campanha do país, iniciada há 13 dias, peca por ter muita “capilaridade”.

O modelo atual, com o envio das doses para os estados, que então as entregam aos municípios, que só aí as repassam até os locais de trabalho dos profissionais da saúde, na sua opinião, é uma das razões para não termos chegado a usar a totalidade dos imunizantes disponíveis, mesmo sendo eles em número aquém da demanda dos grupos prioritários. Em São Paulo, por exemplo, já foram distribuídas às cidades cerca de 627 mil doses, mas até esta sexta-feira, às 16h, 351 mil (aproximadamente 55%) apareciam como aplicadas no Vacinômetro do governo estadual.

“O efeito da vacina não é individual, é coletivo. Então quanto mais rápido tiver pessoas vacinadas, maior é o impacto. Não adianta ficar fazendo pingadinho”, destaca.

Lotufo defende que, para fluir melhor, a vacinação deveria ocorrer de maneira mais concentrada. “É um erro descentralizar a vacinação. No HC [Hospital das Clínicas de São Paulo], por exemplo, são seis institutos. O que foi feito lá? Pegou-se o centro de convenções, onde não tem atendimento, e centralizou-se todo o atendimento lá. Os profissionais de todos os institutos foram lá, com horário marcado, e tomaram a vacina. Assim, conseguiram fazer 8 mil por dia. Isso facilita muito”, conta. “É óbvio que você tem que distribuir para os profissionais de saúde no interior, mas, nas grandes cidades, deveria ser tudo mais centralizado, para deixar mais rápido e mais seguro.”

Quando fala em segurança, Lotufo se refere à conservação das doses, que precisam estar em baixas temperaturas. O médico cita o episódio do Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio, como um exemplo do que pode dar errado. Por lá, cerca de 720 doses podem ter sido perdidas após uma queda de energia. Agora as vacinas estão sob análise, para averiguar se ficaram mesmo estragadas.

“E não é só em Bonsucesso que tem queda de energia, tem em todos os lugares”, preocupa-se. “Em cidades como São Paulo, seria muito mais fácil ter cinco ou seis lugares para vacinar. Poderia pegar os estádios, que foram oferecidos pelos clubes. Concentrando em poucas centrais de armazenamento, você consegue manter a qualidade das vacinas com muito mais tranquilidade.”

A vacinação em um número menor de locais também evita a perda de doses, uma vez que as ampolas guardam material para diversas aplicações e têm tempo limitado para uso depois de abertas (as instruções variam por lote e por fabricante). Em um posto de saúde pequeno, por exemplo, se o número de trabalhadores não for exato para as doses recebidas, algumas podem ficar com destino incerto.

Burocracia

Para Lotufo, outro fator que pode explicar a demora nas aplicações é a etapa de definir quais são os profissionais de saúde que devem ficar à frente na fila.

“As pessoas ficam batendo cabeça sem entender quem são as prioridades. Alguém estabeleceu o conceito de “linha de frente do atendimento” [à Covid], mas isso é uma coisa de quem nunca trabalhou em um hospital… Quem é a linha de frente? O porteiro, a pessoa que faz a ficha, quem está no pronto-socorro e quem está na UTI? Mas é só isso? Não. Um hospital precisa de laboratório, raio-X, cozinha, administrativo… Um dos setores mais vitais da administração dos hospitais, por exemplo, é o setor de compras, que tem de não deixar faltar nada. Então esse conceito causa muita confusão.”

A falta de clareza nas prioridades, ele opina, gera um medo de judicialização, “que leva as pessoas, em vez de vacinar, a fazer ficha de controle”. A burocracia, aliás, também pode provocar atrasos na computação das doses aplicadas. Para Lotufo, pela urgência da pandemia, não é hora de ater-se a registros complicados. Métodos simples, de campanhas passadas, deveriam ser relembrados, ele diz.

“Na epidemia do sarampo, em 1986, os auxiliares de enfermagem saíam em um Fusquinha levando o isopor com as vacinas e as seringas e agulhas, para vacinar as redondezas das casas de pessoas infectadas. Na volta, para contar as vacinas dadas, olhavam quantas seringas usadas estavam descartando no hospital. Uma contagem muito simples, era só isso. Foi muito efetivo, conseguimos segurar o sarampo”, recorda. “E, na época da campanha de pólio, a contagem funcionava com aqueles ‘pauzinhos’ que você anota no papel. Faz cinco tracinhos e fecha um quadradinho para contar. Se não tem sistema, se está lento, conta nos ‘pauzinhos’ e registra essa informação”, ri.

