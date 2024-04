Notas Brasil Brasil tem aumento de 7% nas reservas provadas de petróleo em 2023

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Em 2023, houve aumento de 6,98% nas reservas provadas de petróleo em comparação a 2022. Também houve aumento de 3,81% no volume relativo ao somatório de reservas provadas e prováveis e de 2,26% no somatório das provadas, prováveis e possíveis. Os dados são do Boletim Anual de Recursos e Reservas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

2024-04-02