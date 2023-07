Notas Brasil Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade, 8,9% desse grupo etário, tinham alguma deficiência. Em 2022, 47,2% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais de idade. Os dados são do módulo Pessoas com deficiência, da Pnad Contínua 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-tem-mais-de-18-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia/

Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência

2023-07-10