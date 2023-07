Notas Brasil Mega-Sena sorteia R$ 35 milhões nesta quarta

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quarta-feira (12). O prêmio é estimado em R$ 35 milhões. As apostas podem ser feitas em todas as lotéricas do País e também pela internet (site ou aplicativo da Caixa Federal). No fim de semana, ninguém acertou as seis dezenas (03 – 21 – 27 – 32 – 35 – 60) do concurso 2.609. Na ocasião, a quina teve 50 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 61.254,15.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/mega-sena-sorteia-r-35-milhoes-nesta-quarta-2/

Mega-Sena sorteia R$ 35 milhões nesta quarta

2023-07-11