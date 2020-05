Saúde Brasil tem quase 375 mil casos de coronavírus e mais de 23 mil mortes

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

O secretário-Executivo substituto, Élcio Franco, durante coletiva desta segunda-feira. Foto: Reprodução/Twitter O secretário-Executivo substituto, Élcio Franco, durante coletiva desta segunda-feira. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (25) que o País registra 23.473 óbitos, sendo que 807 foram registrados nos sistemas de informação oficiais do ministério nas últimas 24h. No entanto, maioria dos casos aconteceu em outros dias, informou a pasta. Isso porque as notificações ocorrem apenas após a conclusão da investigação dos motivos das mortes pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Assim, do total de novos registros, 270 óbitos ocorreram, de fato, nos últimos três dias e outros 3.742 estão em investigação. No total, o Brasil já tem 374.868 casos da doença, 11.687 registrados de domingo para segunda-feira.

Cerca de dois mil municípios do País não possuem casos de coronavírus e mais de 70% das cidades não registram nenhum óbito pela doença. A taxa de letalidade atualmente da doença é de 6,3%, considerando o total de casos confirmados.

São Paulo tem 83.625 casos de coronavírus e 6.220 mortes; Rio de Janeiro tem 39.298 casos e 4.105 mortes; o Ceará tem 36.185 casos e 2.493 mortes; Amazonas tem 30.282 casos e 1.781 mortes; Pernambuco tem 28.366 casos e 2.248 mortes.

O Rio Grande do Sul tem 6.559 casos e 197 mortes em 258 municípios.

Curados

O Brasil alcançou nesta segunda-feira o total de 153.833 pessoas curadas do coronavírus. O número representa 41% do total de casos confirmados. Nas últimas 24h, 3.922 pessoas se curaram da doença. Outras 197.592 pessoas seguem em acompanhamento médico. As informações foram atualizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde do Brasil até as 19h desta segunda (25).

Vacinação

Durante a coletiva de imprensa do ministério realizada nesta segunda-feira, o secretário-Executivo substituto, Élcio Franco, alertou o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe. “Eu gostaria de iniciar concitando os brasileiros público-alvo a se motivarem para a campanha de vacinação. Nós estamos com a cobertura vacinal baixa”.

Hospitais de campanha

A diretora do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e Urgência, Adriana Teixeira, apresentou orientações e diretrizes do ministério para orientar Estados e municípios sobre implementação de estruturas provisórias de ampliação da rede hospitalar, os hospitais de campanha.

