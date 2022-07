Brasil Brasil tem quase 600 casos confirmados de monkeypox, a varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Maioria das infecções está em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil atingiu os 592 casos confirmados da monkeypox, a varíola dos macacos, segundo dados do Ministério da Saúde. A maioria dos casos (429) está em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro (85) e Minas Gerais, com 32 casos. O Distrito Federal tem 12 casos, o Paraná, 10, Goiás, 9, e a Bahia, 4.

O Ceará, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte e o Espírito Santo têm dois episódios da doença cada. Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina registraram um cada.

Até esta quinta-feira (21), a Organização Mundial de Saúde (OMS) já havia sido notificada de mais de 14 mil casos em 72 países; o Brasil está entre os que têm os maiores números de infecções. O primeiro caso do ano foi confirmado no início de maio, no Reino Unido.

A pasta da Saúde afirma estar mantendo articulação direta com as unidades federativas para monitorar os casos e rastrear o contato dos pacientes com quaisquer possíveis infectados.

Sintomas e cuidados

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período de incubação da varíola dos macacos fica entre 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. Os primeiros sintomas, que começam a aparecer após o quinto dia da infecção, são febre, dor de cabeça intensa, linfadenopatia (inchaço dos gânglios linfáticos), dor nas costas, mialgia (dores musculares), astenia intensa (falta de energia).

Entre 24 e 36 horas do início da febre, os especialistas apontam para o aparecimento de um novo sintoma da infecção: erupções cutâneas, ou seja, na pele. Quando a infecção não é controlada, o vírus pode causar graves desdobramentos para a saúde do indivíduo, que podem incluir infecções secundárias como a broncopneumonia, sepse, encefalite e infecção da córnea com consequente perda de visão.

A varíola dos macacos é transmitida através do contato físico com pessoas que tenham sintomas da infecção. Para ser mais preciso, as erupções e o pus dessas lesões são altamente infecciosos — até roupas de cama, toalhas e objetos contaminados podem transmitir o vírus.

Segundo a OMS, úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser infecciosas, o que significa que o vírus pode se espalhar pela saliva. As pessoas que interagem com alguém que é infeccioso, incluindo profissionais de saúde, membros da família e parceiros sexuais, correm maior risco de infecção.

Pacientes com suspeita da doença devem ficar em isolamento, em um local com boa ventilação natural. É recomendado que ambientes comuns, como banheiro e cozinha, fiquem com janelas abertas. Caso more com outras pessoas, deve-se usar a máscara cirúrgica bem ajustada e protegendo a boca e o nariz.

Além disso, é importante que o paciente lave as mãos várias vezes ao dia, preferencialmente com água e sabonete líquido. Se possível, deve usar toalhas de papel descartável para secá-las.

Quem estiver com suspeita também não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal, talheres, pratos, copos, toalhas ou roupas de cama. Os itens só podem ser reutilizados após higienização.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil