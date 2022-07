Brasil Institutos de advocacia se unem para criar nova entidade nacional

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Renato Silveira irá acumular a presidência do Iasp e da entidade recém-criada.

A advocacia brasileira tem uma nova entidade representativa de alcance: a Federação dos Institutos dos Advogados do Brasil. A iniciativa por trás de sua criação é fruto de esforços por uma maior integração das entidades ligadas ao ambiente jurídico no País.

O primeiro presidente da federação é Renato de Mello Jorge Silveira, advogado e professor da USP (Universidade de São Paulo) e ocupante da presidência do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp). O Iasp é um instituto cultural fundado em 29 de novembro de 1874, por iniciativa de cerca de quarenta advogados, juristas e professores da Academia de Direito do Largo S. Francisco, dentre os quais Joaquim Ignacio Ramalho, o Barão de Ramalho, primeiro presidente da entidade.

“Em 2000, foi fundado o Colégio dos Presidentes dos Institutos de Advocacia e, mais recentemente, houve esse avanço natural para a criação de uma federação”, explica.

A nova agremiação já nasce como membro honorário do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). “A federação é uma jovem entidade com sócios muito antigos que ajudaram a formatar a advocacia brasileira”, resume o presidente.

Os institutos que compõem a entidade seguem com atividades próprias. A nova agremiação se concentrará nos temas e discussões comuns a seus membros, a exemplo da defesa do Estado Democrático de Direito.

Segundo Silveira, as prioridades da primeira gestão serão a apresentação da federação e o início da contribuição para a defesa do Estado Democrático de Direito ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, apontando falhas e também caminhos para soluções de problemas que impactam a advocacia.

Eleições

“Já nos colocamos à disposição do Poder Judiciário Eleitoral para colaborar de qualquer forma para o aprimoramento do nosso processo eleitoral. A defesa da Justiça Eleitoral é fundamental porque esses ataques colocam em dúvida uma legitimidade passada, presente e futura”, explica.

Por fim, Silveira lembra que não existe nenhum indício de fraude comprovada relativamente ao atual sistema eleitoral.

O mandato da diretoria da Federação Nacional dos Institutos de Advocacia é de um ano. Os diretores são escolhidos entre os presidentes de institutos de advogados federados. (Conjur)

