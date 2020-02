Brasil Brasil tem um caso suspeito de coronavírus; outros 51 já foram descartados

21 de fevereiro de 2020

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (21) que o Brasil tem um caso suspeito de coronavírus e que, desde o começo do monitoramento, outros 51 foram descartados. O caso investigado é o de uma paciente do Rio de Janeiro que esteve na China.

Segundo a pasta, a mulher de 21 anos não esteve em Wuhan, mas apresentou sintomas similares aos da infecção respiratória. Na quinta-feira (20), o Brasil tinha anunciado a suspeita de que uma criança de 2 anos, em São Paulo, que esteve na China, poderia estar infectada, mas os exames eliminaram esta hipótese.

Além disso, o governo anunciou uma ampliação nos critérios de definição dos casos. A partir de agora, passageiros que estiveram viajando do Japão e apresentarem sintomas similares à infecção por Covid-19 também serão investigados.

Mortes e casos pelo mundo

De acordo com o mais recente balanço da OMS (Organização Mundial da Saúde), a epidemia na China já deixou mais de 75 mil pessoas infectadas e causou mais de 2 mil mortes.

Fora da China, segundo a OMS, há outros 1.152 casos e sete mortes. Fora da China, mais da metade dos casos tem relação com o cruzeiro Diamond Princess, que ficou em quarentena no Japão. Dois passageiros com cerca de 80 anos que estavam no navio morreram, informou na quinta-feira o Ministério da Saúde japonês.

