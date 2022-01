Brasil Brasil terá 20 milhões de doses de vacina contra covid para crianças até março

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Vacinação deve começar na segunda quinzena, de acordo com ministro da Saúde. (Foto: Reprodução)

O Brasil deve receber 3,7 milhões de vacinas infantis da Pfizer contra a covid-19 ainda em janeiro. Até o fim do primeiro trimestre, 20 milhões de doses chegarão ao País, no total. Dados do IBGE mostram que o Brasil tem 20,5 milhões crianças entre 5 e 11 anos – ou seja, haveria como aplicar a primeira dose em toda essa faixa etária até março.

Já a quantidade a ser recebida em janeiro seria suficiente para imunizar, por exemplo, todas as crianças de 11 anos – 2,8 milhões, segundo o instituto. Apesar da audiência pública sobre o tema realizada nesta terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação deve começar na segunda quinzena deste mês. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a ideia é dar a primeira dose nesse intervalo e a segunda no segundo trimestre, quando uma nova remessa de 20 milhões de unidades do imunizante deve ser recebida.

A vacinação deverá ser feita seguindo, inicialmente, critérios de comorbidade e, em seguida, de idade, começando pelos mais velhos. A primeira remessa, com 1,248 milhão de doses, deve ser recebida no dia 13. Mais 1,248 milhão deve chegar no dia 20 e cerca de 1,2 milhão, até o fim do mês.

Queiroga chegou a dizer ontem que o Brasil será “um dos primeiros países a distribuir a vacina para crianças que os pais desejem”. A vacinação contra a covid-19 em crianças, porém, já está permitida em pelo menos 31 países.

A aplicação está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 16 de dezembro. O Ministério da Saúde, no entanto, ainda não anunciou publicamente um cronograma.

Antes do Natal, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), ampliou o prazo para o governo federal se manifestar sobre a atualização do Programa Nacional de Imunização para esse público. A resposta deve ser enviada até esta quarta.

Aulas

Especialistas alertam, porém, que as crianças deveriam ter sido vacinadas antes do início do ano escolar – em fevereiro, na maior parte do País. “Será muito difícil conseguir vacinar todas, lembrando que a proteção ideal é feita com duas doses com intervalo mínimo de 21 dias”, lembra a epidemiologista Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde de 2011 até 2019.

Ethel Maciel, epidemiologista da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), concorda. “As crianças vão conseguir tomar apenas a primeira dose. Nós deveríamos ter iniciado a campanha em dezembro”, opina. As crianças vão voltar às aulas sem a imunização completa mesmo que o processo seja rápido, como explica Julio Croda. “Após a chegada das vacinas, a logística de distribuição para os Estados e para os municípios leva uma semana. Esse seria o prazo para começar a vacinar”, diz o professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

Estados

Procurado, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) afirma que “todos os Estados estão preparados para que a distribuição ocorra no menor prazo possível”. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, por exemplo, informou que “a imunização começa imediatamente após o envio dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde”. Para ganhar tempo, o órgão iniciou a impressão de 4,5 milhões de carteirinhas de vacinação que serão usadas pelo público infantil.

O cenário é semelhante no Rio Grande do Norte, mas o secretário de Saúde, Cipriano Maia, faz um alerta. “Só dependerá da disponibilidade de vacinas e da adesão dos pais e responsáveis”, afirma. A secretaria do Mato Grosso do Sul também destaca a importância da adesão dos pais. Minas e Rio Grande do Sul informam que aguardam a quantidade de doses para definir uma estratégia.

