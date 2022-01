Brasil Fórum de governadores quer discutir vacinação das crianças com 4 anos

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Wellington Dias diz que o assunto está sendo tratado com a Organização Mundial da Saúde. (Foto: Divulgação/Governo do Piauí)

Governadores querem iniciar o debate (ou embate) com o governador federal e a comunidade científica sobre a vacinação contra a covid-19 de crianças a partir dos quatro anos de idade.

Wellington Dias (PT-PI), coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, diz que o assunto está sendo tratado com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e será levado até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), à Fiocruz, aos comitês científicos e aos laboratórios.

“Será ainda uma fase preliminar”, afirma ele. Segundo Dias, a ideia de estender a aplicação para as crianças de quatro anos respeita a idade de início da vida escolar dos pequenos. “Abriremos o debate em busca da resposta científica”, diz.

As crianças de quatro anos, conforme a ideia inicial, começariam a ser vacinadas após o grupo entre cinco e onze ter sido imunizado.

Ainda segundo o coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, os Estados estão se organizando para iniciar a vacinação infantil neste mês dando prioridade às crianças com dificuldade de imunização, como as em tratamento contra o câncer. “Estamos fazendo uma busca ativa.”

O grande entrave para a vacinação das crianças com menos de cinco anos ainda neste ano estará, obviamente, no governo federal. Marcelo Queiroga tem atuado de costas viradas para os governadores e a comunidade científica do País.

Com muita enrolação e inverdades, ele acabou impondo seu calendário.

Doses

O Brasil deve receber 3,7 milhões de vacinas infantis da Pfizer contra a covid-19 ainda em janeiro. Até o fim do primeiro trimestre, 20 milhões de doses chegarão ao País, no total. Dados do IBGE mostram que o Brasil tem 20,5 milhões crianças entre 5 e 11 anos – ou seja, haveria como aplicar a primeira dose em toda essa faixa etária até março.

Já a quantidade a ser recebida em janeiro seria suficiente para imunizar, por exemplo, todas as crianças de 11 anos – 2,8 milhões, segundo o instituto. Apesar da audiência pública sobre o tema realizada nesta terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação deve começar na segunda quinzena deste mês.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a ideia é dar a primeira dose nesse intervalo e a segunda no segundo trimestre, quando uma nova remessa de 20 milhões de unidades do imunizante deve ser recebida.

A vacinação deverá ser feita seguindo, inicialmente, critérios de comorbidade e, em seguida, de idade, começando pelos mais velhos. A primeira remessa, com 1,248 milhão de doses, deve ser recebida no dia 13. Mais 1,248 milhão deve chegar no dia 20 e cerca de 1,2 milhão, até o fim do mês.

Queiroga chegou a dizer ontem que o Brasil será “um dos primeiros países a distribuir a vacina para crianças que os pais desejem”. A vacinação contra a covid-19 em crianças, porém, já está permitida em pelo menos 31 países.

A aplicação está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 16 de dezembro. O Ministério da Saúde, no entanto, ainda não anunciou publicamente um cronograma.

