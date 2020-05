Brasil Brasil ultrapassa 101 mil casos confirmados de coronavírus e 7 mil mortes

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







São Paulo concentra a maioria dos casos da doença Foto: Reprodução São Paulo concentra a maioria dos casos da doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil chegou a 101.147 casos confirmados de Covid-19 e 7.025 mortes provocadas pela doença, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde deste domingo (03).

Foram registradas 275 novas mortes e 4.588 novos casos em relação ao dia anterior. A taxa de letalidade da doença no País é de 6,9%.

Epicentro da pandemia no Brasil, São Paulo registra 2.627 mortes e 31.772 casos confirmados. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, com 11.139 casos e 1.019 óbitos; seguido por Pernambuco, com 8.643 casos e 652 mortes; Ceará, com 8.370 casos e 663 óbitos; e Amazonas, com 6.683 contaminações e 548 mortes.

O Rio Grande do Sul tem 1.690 casos confirmados e 67 óbitos provocados pela Covid-19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil