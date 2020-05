Rio Grande do Sul Aumenta para 67 o número de mortos pela Covid-19 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no RS Foto: Divulgação Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aumentou para 67 o número de mortes provocadas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul, segundo balanço divulgado neste domingo (03) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Os dois últimos óbitos no RS ocorreram em Cruzeiro do Sul – uma mulher de 79 anos – e Cerro Grande do Sul – uma mulher de 58 anos.

O Estado tem 1.690 casos confirmados de Covid-19 em 147 municípios. Porto Alegre concentra a maioria das ocorrências, com 460 casos e 16 óbitos. Os dados atualizados podem ser conferidos em http://ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul