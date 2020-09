Brasil Brasil ultrapassa 126 mil mortes por coronavírus e tem mais de 4 milhões de infectados

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Atualmente são 22 unidades federativas com a confirmação de mais de mil mortes cada. (Foto: Reprodução)

O Brasil encerrou mais uma semana epidemiológica em altos patamares, com incremento no número de casos, mas queda nos óbitos. No sábado (5) foram acrescentadas 682 mortes e 30.168 casos ao balanço do Ministério da Saúde, totalizando 126.203 óbitos e 4.123.000 infecções.

A semana epidemiológica 36 encerrou com incremento no número de casos, mas queda nos óbitos. No acumulado dos últimos sete dias foram contabilizadas novas 276.847 infecções, um aumento de quase 5%. Na avaliação das mortes, a diminuição foi de 7,58%, com o registro de 5.741 fatalidades. A média móvel semanal foi de 820 mortes e mais de 39,5 mil casos por dia, patamares considerados altos pelos especialistas.

Atualmente são 22 unidades federativas com a confirmação de mais de mil mortes cada. Quem lidera o ranking negativo é São Paulo, com 31.313 óbitos pelo novo coronavírus, acumulando mais de um quarto das mortes brasileiras. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 16.526 vítimas da covid. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (8.565), Pernambuco (7.670), Pará (6.240), Minas Gerais (5.708), Bahia (5.627), Amazonas (3.841), Rio Grande do Sul (3.714), Maranhão (3.499), Paraná (3.537), Goiás (3.450), Espírito Santo (3.242), Mato Grosso (2.893), Distrito Federal (2.700), Paraíba (2.529), Santa Catarina (2.400), Rio Grande do Norte (2.285), Alagoas (1.924), Sergipe (1.885), Piauí (1.884) e Rondônia (1.180). No pé da tabela estão: Mato Grosso do Sul (953), Tocantins (745), Amapá (671), Acre (624), Roraima (598).

O Brasil ainda é o segundo País no mundo com o maior número absoluto de casos e mortes pela doença, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, que registra mais de 6,2 milhões de infectados e mais de 188 mil mortos. A Índia fica na terceira posição, ultrapassando 4 milhões de infectados e mais de 69 mil óbitos.

São Paulo

O número de óbitos acumulados, causados pela covid-19, no estado de São Paulo, chegou no sábado (5) a 31.313. Desde o último boletim, divulgado na sexta-feira (4), ocorreram 222 mortes em decorrência da doença no estado. O número total de casos já confirmados, que era de 845.016, subiu para 853.085. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde.

A taxa de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) na Grande São Paulo está em 52,6% e, em todo o estado, 54,1%. O número de pacientes internados é de 11.145, sendo 6.387 em enfermaria e 4.758 em unidades de terapia intensiva (UTI), conforme dados das 10 horas do sábado (5).

Todos os 645 municípios do estado já tiveram registro de infectados. Óbitos, devido ao novo coronavírus, ocorreram em 544. Desde o início da pandemia, 93.856 pessoas diagnosticadas com covid-19 em SP, que precisaram ser internadas, já tiveram alta dos hospitais.

O Estado do Rio de Janeiro registrou 59 mortes e 258 novos casos da doença em 24 horas, segundo boletim da secretaria estadual de Saúde. Até agora, 16.526 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus no Estado do Rio, que já registra 232.747 casos. Há ainda 424 mortes sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 210.761 pacientes se curaram.

