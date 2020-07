Brasil Brasil ultrapassa a marca de 1,5 milhão de casos confirmados de coronavírus; nas últimas 24h, 1.290 mortes foram contabilizadas

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Teste de coronavírus sendo aplicado. (Foto: Vinicius Magalhães/ Agência Brasil)

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira que o Brasil tem 1.290 novas mortes contabilizadas em decorrência do coronavírus, elevando o total para 63.174 óbitos desde o início da pandemia — a letalidade é de 4,1%. O dado atualizado é o maior crescimento de mortes no país desde o dia 23 de junho, quando o governo federal registrou mais 1.374. Mais cedo, um balanço divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) apontou que o Brasil registrou mais mortes pela doença no mundo.

Nas últimas 24h, a pasta também somou 42.223 novos casos da doença — nos últimos três dias, o país teve mais de 137 mil novos pacientes infectados. Com os dados atualizados, o total é de 1.539.081 de diagnósticos.

Mesmo contabilizando testes rápidos, ineficazes para o controle da epidemia de coronavírus, o país aplicou menos testes para detectá-la do que países menos afetados pela doença. Até a semana passada, segundo o Ministério da Saúde, foram realizados 13,7 testes para cada mil habitantes.

O Chile, que tem dez vezes menos mortes, testou quatro vezes mais. A Eslováquia, que notificou 28 mortes até agora, testou quase três vezes mais que o Brasil. Os dados globais são da Universidade Oxford, que não atualiza mais informações sobre o Brasil devido à falta de informações fornecidas pelo governo federal. O país ainda tem aos menos 868.372 casos recuperados e 607 mil em acompanhamento, segundo dados do governo.

São Paulo é o estado com o maior número de mortes em função da pandemia de covid-19 com 15.694 óbitos, seguindo por Rio de Janeiro (10.500), Ceará (6.351), Pernambuco (5.068), Pará (5.050). As Unidades da Federação com menos óbitos são Mato Grosso do Sul (107), Tocantins (211), Roraima (358), Santa Catarina (376) e Acre (387).

O estado do Rio de Janeiro registrou 10,5 mil mortes por covid-19, com 118.956 casos confirmados. São 168 óbitos e 2.133 casos registrados nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Há mais 1.024 óbitos em investigação e 98.540 pacientes se recuperaram da doença.

A capital lidera o número de mortos, com 6.791 óbitos. Entre os demais municípios com maior número de mortes estão São Gonçalo (474), Duque de Caxias (451), Nova Iguaçu (350), São João de Meriti (238), Niterói (208), Belford Roxo (180), Magé (135), Itaboraí (132), Mesquita (119), Campos dos Goytacazes (108), Petrópolis (94) e Angra dos Reis (87).

