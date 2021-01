Brasil Brasil ultrapassa 215 mil mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O número de casos de coronavírus chegou a 8,75 milhões no Brasil. (Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

O número de casos de pessoas diagnosticadas com coronavírus no Brasil subiu para 8.753.920 e os estados notificaram 56.552 novos casos da doença nesta sexta-feira (22). Já o total de mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus atingiu 215.243. Na quinta-feira (21), o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia estava em 8.697.368. De acordo com o último boletim epidemiológico, o Brasil bateu o recordo de casos semanais da doença.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (22). O levantamento é feito a partir das informações sobre casos e mortes enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Foram confirmados por equipes de saúde mais 1.096 vidas perdidas para o coronavírus. Na quinta (21), o painel do Ministério da Saúde trazia 214.147 óbitos. Ainda há 2.869 falecimentos em investigação por equipes de saúde.

Ainda há 943.906 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. O número marca aumento de mais de 40 mil pacientes em observação em relação a ontem, quando estavam nesta condição 902.480 pessoas. Já se recuperaram da doença 7.594.771 pessoas.

Em geral, os registros de casos e de mortes são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Saúde nos fins de semana. Nas terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que são enviadas ao Ministério da Saúde.

Na lista de estados com mais mortes, São Paulo ocupa a primeira posição (51.192), seguido por Rio de Janeiro (28.592), Minas Gerais (14.010), Ceará (10.311) e Pernambuco (10.152). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (819), Acre (846), Amapá (1.022), Tocantins (1.338) e Rondônia (2.085).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil