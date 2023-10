Esporte Brasil vence a República Tcheca por 3 sets a 2 no Pré-Olímpico de Vôlei

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Darlan foi o maior pontuador da partida, com 23 pontos Foto: Mauricio Val/FVImagem/CBV Darlan foi o maior pontuador da partida, com 23 pontos. (Foto: Mauricio Val/FVImagem/CBV) Foto: Mauricio Val/FVImagem/CBV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção brasileira venceu a República Tcheca por 3 sets a 2, neste domingo (1º), no Pré-Olímpico de Vôlei masculino. A vitória veio depois de uma virada no tie-break, quando o Brasil perdia por 13/9. O time chegou a estar ganhando por 2 sets a 1. A partida foi realizada no Maracanãzinho, no Rio.

As parciais foram: 22/25, 25/15, 25/20, 21/25 e 16/14. A equipe brasileira teve muitos erros de saque e falhas na recepção. Darlan foi o grande destaque, com 23 pontos, sendo cinco aces.

O camisa 28 foi ovacionado pela torcida no fim do jogo. Aliás, os torcedores fizeram a diferença. No set final, os gritos de “eu acredito” inflamaram a equipe.

A próxima partida do Brasil será contra a Alemanha, nesta terça-feira (3), às 20h30min, pela terceira rodada do Pré-Olímpico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-vence-a-republica-tcheca-por-3-sets-a-2-no-pre-olimpico-de-volei/

Brasil vence a República Tcheca por 3 sets a 2 no Pré-Olímpico de Vôlei

2023-10-01