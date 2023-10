Porto Alegre Duas comportas do sistema de proteção contra as cheias do Guaíba são abertas em Porto Alegre

1 de outubro de 2023

Medida foi tomada pela prefeitura após o recuo do nível das águas do Guaíba Foto: Dmae/PMPA Medida foi tomada pela prefeitura após o recuo do nível das águas do Guaíba. (Foto: Dmae/PMPA) Foto: Dmae/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) abriu, na tarde deste domingo (1º), as comportas 6 e 11 do sistema de proteção contra cheias do Guaíba, em Porto Alegre. A medida foi tomada após o recuo do nível das águas do lago, que, às 14h, estava em 2,70 metros na régua do Cais Mauá.

A cota de inundação é de 3 metros. O portão 4 deve permanecer fechado pelo menos até esta segunda-feira (2). No sábado (30), o prefeito Sebastião Melo havia determinado o fechamento preventivo dos portões 4, 6 e 11 devido ao vento sul, que represava as águas do Guaíba.

Abrigos

Na tarde deste domingo, 76 pessoas estavam no ginásio do Demhab (Departamento Municipal de Habitação) em razão das inundações na Capital. No abrigo da Paróquia da Ilha da Pintada, havia outras 106 pessoas.

Limpeza

A operação especial de limpeza após as fortes chuvas que atingiram Porto Alegre já recolheu mais de 480 toneladas de resíduos desde quinta-feira (28).

Os trabalhos são realizados pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) em locais como a avenida Guaíba, o calçadão da Praia do Lami e o Trecho 3 da Orla.

