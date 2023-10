Política “Não queria ser uma boneca de enfeite ou uma viajante turista”, diz ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Michelle também voltou a criticar a ex-ministra do STF Rosa Weber, que votou a favor da descriminalização do aborto. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que, durante o governo do seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não quis ser uma “boneca de enfeite ou uma viajante turista”.

“Eu cheguei como primeira-dama, e eu já sabia porque estava no meu coração, que eu não queria ser uma boneca de enfeite ou uma viajante turista. Não era isso que eu queria”, declarou Michelle durante um evento do PL Mulher em Fortaleza, no Ceará, no sábado (30).

“Nós temos consciência do dinheiro público. Eu falei: quero chegar para trabalhar. Mas isso é uma vocação que eu tenho. Nem todo mundo tem”, prosseguiu.

As declarações foram dadas após a atual primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, ter sido criticada por acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagens oficiais ao exterior.

Aborto

Michelle também voltou a criticar a ex-ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber, que votou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Referindo-se a ela como “ex-juíza”, Michelle disse que Rosa deixou um “legado de morte e mãos sujas de sangue”.

