Rio Grande do Sul Viagens de catamarã entre Porto Alegre e Guaíba voltam a ocorrer nos horários normais a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A informação foi divulgada pela Catsul, empresa que opera o transporte Foto: Divulgação A informação foi divulgada pela Catsul, empresa que opera o transporte. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O catamarã que realiza o transporte hidroviário de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba volta a circular nos horários normais nesta -feira (2).

“O catamarã retorna a circular nos horários normais nesta -feira, depois de a travessia suspensa com o fechamento das comportas do Cais Mauá”, informou a empresa Catsul no fim da tarde deste domingo (1º).

Em razão do alto nível do Guaíba, o serviço teve que ser suspenso durante alguns dias. Na semana passada, devido à formação de ondas, as águas do lago chegaram a invadir a plataforma de embarque na estação hidroviária do município de Guaíba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/catamara/

Viagens de catamarã entre Porto Alegre e Guaíba voltam a ocorrer nos horários normais a partir desta segunda-feira

2023-10-01