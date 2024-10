Esporte Brasil vence Argentina e leva o título da Copa do Mundo de Futsal

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Brasil ergue a taça da Copa do Mundo de Futsal. (Foto: Reprodução)

Ganhar da Argentina em uma final de Copa foi a experiência que o torcedor brasileiro pôde viver neste domingo (5). Depois de 12 anos, a seleção verde e amarela voltou ao topo do mundo no futsal. O hexacampeonato veio com vitória sobre os grandes rivais por 2 a 1. Ferrão e Rafa Santos balançaram as redes argentinas, o goleiro Willian teve uma atuação épica, e a festa do Brasil tomou conta da Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

Um dos pontos fortes do Brasil, a defesa só foi vazada seis vezes na Copa do Mundo e voltou a brilhar na grande decisão. A marcação suportou a pressão argentina, que começou ainda no primeiro tempo. Quando a bola passou, Willian fez questão de mostrar o poder dos goleiros brasileiros, com defesas fantásticas e uma atuação que fica marcada na história do futsal.

“Somos campeões do mundo. É o que todo mundo sempre sonhou aqui. Só tenho a agradecer a esse grupo maravilhoso. Merecíamos muito. Passamos por momentos difíceis na seleção, e faltava estrutura para nós. Hoje temos, e o resultado está aí. Mostramos que somos muito bons”, comemorou Willian, eleito o melhor jogador da final.

No ataque, ainda que tenha finalizado menos (61 a 34) e acertado menos o gol (26 a 11), o Brasil foi mais cirúrgico. Ferrão mostrou oportunismo ao completar cobrança de falta, e Rafa Santos contou com a sorte para mexer com o placar da final. Os dois lances, protagonizados por pivôs, aconteceram ainda na etapa inicial. Rosa só descontou nos últimos instantes, quando a Argentina já tinha acionado o goleiro-linha.

“Felicidade monstra de fazer parte deste grupo. Desde o início, demonstramos união, força, sentindo todo o apoio do povo brasileiro. Há um ano, tive uma lesão [no tendão de Aquiles da panturrilha esquerda] e já pensava neste momento com que sempre sonhei [final da Copa]. Ainda tive uma pequena lesão muscular antes do Mundial, outra contra o Marrocos e hoje de novo. Mas pude ajudar. Sonhamos tanto com isso. Representar o Brasil não tem preço”, disse um emocionado Ferrão, que se machucou justamente ao balançar as redes neste domingo.

Rivais tradicionais no futsal, Brasil e Argentina nunca tinham se enfrentado na decisão da Copa do Mundo. As duas seleções até travaram duelo decisivo na última edição do torneio, em 2021, quando os argentinos venceram por 2 a 1 na semifinal. O título deste ano, importante por si só, foi também uma revanche para a seleção verde e amarela.

Campeão em 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024, o Brasil não chegava à decisão da Copa do Mundo há 12 anos. A equipe brasileira caiu diante do Irã nas oitavas de final em 2016 e terminou na terceira colocação do Mundial seguinte. Se ficasse sem o troféu neste domingo, concretizaria o jejum mais longo da história da seleção de futsal.

A Argentina, por sua vez, disputou a terceira final consecutiva de Copa. Campeã em 2016, depois de vencer a Rússia, perdeu a decisão de 2021 para Portugal.

Como foi o jogo

O Brasil entrou em quadra com o goleiro Willian, Marlon, Marcel, o capitão Dyego (eleito o melhor jogador da Copa) e Rafa Santos na primeira formação. A Argentina começou com Sarmiento, Claudino, Brandi, Arrieta e Taborda. Logo no primeiro minuto da final, Dyego teve uma grande chance, mas parou em boa defesa de Sarmiento, que ficou caído e tentou frear o ímpeto verde e amarelo.

A Argentina queria ficar com a bola, mas o Brasil era rápido nos contra-ataques, chegava com perigo mais vezes e recebia o apoio da maior parte da torcida uzbeque. Ainda nos momentos iniciais da decisão, finalizações de Marlon, Rafa Santos e Ferrão passaram bem perto da trave adversária.

A superioridade verde e amarela foi premiada com gol de Ferrão, que completou uma cobrança de falta com 14 minutos restantes no primeiro tempo. Após o lance, logo na saída de bola, a Argentina tentou responder, mas Willian fez uma defesaça e mostrou o porquê de o Brasil ter sido tão pouco vazado na Copa do Mundo.

Em desvantagem no placar, os argentinos começaram a sair para o jogo e apertar a marcação, e Marquinhos Xavier colocou Pito em quadra. Pouco depois de entrar, Pito fez uma falta forte, e a Argentina pediu suporte de vídeo para definir a expulsão do craque brasileiro. A arbitragem, no entanto, optou por mostrar apenas o cartão amarelo.

Mesmo que tentassem criar mais chances e dessem trabalho para a construção de jogadas do Brasil, os argentinos não conseguiam levar tanto perigo a Willian. E, a sete minutos do fim da etapa inicial, a seleção brasileira ampliou a vantagem. Felipe Valério chutou, Sarmiento defendeu, mas a bola voltou em Rafa Santos e entrou: 2 a 0.

Na contagem regressiva até o intervalo, o Brasil teve menos a bola, cometeu erros e sofreu pressão. Uma atuação inspirada de Willian, porém, impediu a Argentina de descontar. O goleiro fez defesas de todo tipo e vibrou em cada uma delas.

O segundo tempo já começou com outras grandes intervenções de Willian. Ciente de que precisava balançar as redes rapidamente, a Argentina tentava finalizar em todas as oportunidades que tinha. O Brasil buscava contra-ataques e lances velozes. Aos poucos, também começou a levar perigo para a meta adversária, mas sem converter as chances em gols.

Conforme os minutos passavam, a Argentina aumentava a pressão, e os brasileiros procuravam caminhos para escapar dela. Mais uma vez, Marquinhos Xavier usou o tempo técnico a que tinha direito e bateu papo com os jogadores. Pediu, sobretudo, para que a bola não chegasse com frequência aos pivôs argentinos.

Mais limitada na marcação, a seleção brasileira foi vazada a dois minutos do fim. Depois de outra defesa de Willian, Rosa, novo goleiro-linha da Argentina, marcou no rebote e aumentou o nervosismo da reta final da decisão.

Apesar da intensidade argentina, o roteiro realmente parecia destinado à vitória brasileira. Nos últimos instantes, Willian voltou a brilhar. A bola dos hermanos não queria entrar. E o Brasil finalmente soltou o grito que estava entalado na garganta. Somos hexacampeões mundiais de futsal!

