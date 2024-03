Esporte Brasil vence México e vai à final da Copa Ouro Feminina

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

O Brasil começou bem o jogo, sufocando a saída de bola das mexicanas. Foto: Leandro Lopes/CBF O Brasil começou bem o jogo, sufocando a saída de bola das mexicanas. (Foto: Leandro Lopes/CBF) Foto: Leandro Lopes/CBF

O Brasil chegou a sua primeira final sob o comando de Arthur Elias. Nessa quarta-feira (6), a Seleção feminina venceu o México, por 3 a 0, e está na decisão da Copa Ouro feminina. Os gols brasileiros foram marcados por Adriana, Antônia e Yasmim, em partida disputada no Estádio Snapdragon, na Califórnia (EUA).

A Canarinho foi dominante durante toda a partida e, apesar do nervosismo inicial, conseguiu marcar o primeiro gol. Com a expulsão de Hernández ainda na primeira etapa, a equipe passou a se impor ainda mais no confronto, passando pelo México sem dificuldades.

Agora, o Brasil aguarda a definição de seu adversário na grande final. Na outra semifinal, Estados Unidos e Canadá duelam pela vaga. A decisão acontece neste domingo, às 21h15min.

O jogo

O Brasil começou bem o jogo, sufocando a saída de bola das mexicanas. Enquanto isso, as adversárias tentavam sair em contra-ataques. As melhores chances do jogo foram parar nas mãos das goleiras Luciana e Esthefanny Barreras.

A primeira grande chance brasileira saiu dos pés de Bia Zaneratto. Em boa fase, a “Imperatriz” recebeu pela esquerda na intermediária, cortou para o meio e finalizou forte, rasteiro. A bola, porém, foi pela linha de fundo sem assustar a goleira Barreras.

E a Canarinho de fato abriu o marcador aos 20 minutos. A zagueira Rafaelle cruzou e a goleira Barreras saiu para socar a bola, que bateu nas costas da lateral Hernández. Na sobra dentro da grande área, Adriana emendou um voleio e fez o primeiro gol da Seleção no jogo: 1 a 0.

Cinco minutos depois, Debinha fez boa jogada pela esquerda e encontrou Yasmim se infiltrando na grande área pelo meio. A lateral do Corinthians chutou para boa defesa da goleira mexicana. No rebote, Ary Borges tentou, mas a bola foi para escanteio. Com 29 minutos, o Brasil ficou com um a mais: Hernández foi expulsa após matar a jogada em que Bia Zaneratto sairia cara a cara com a goleira Barreras.

E com uma jogadora a mais, a vida do Brasil ficou mais fácil. Com 31 minutos, em boa jogada, Adriana fez o pivô e escorou de ombro para Antônia. A defensora cortou a defesa mexicana e bateu colocado, de fora da área, para ampliar a vantagem da Seleção.

E logo na volta do intervalo, a Canarinho marcou o terceiro – e foi um golaço. Gabi Portilho, que havia acabado de entrar, apareceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para dentro da grande área. Yasmim apareceu como elemento surpresa e finalizou de letra.

Aos 25 minutos da etapa final, Yaya quase deu início à goleada brasileira. Após cruzamento na grande área, Portilho tentou de cabeça, mas a bola sobrou com a volante corintiana, que finalizou na trave esquerda.

Já próximo ao fim da partida, o Brasil ainda conseguiu o quarto gol, mas foi anulado. Yasmim cruzou e Gabi Nunes subiu mais alto que a defesa mexicana para cabecear e colocar a bola no fundo da rede, mas a árbitra marcou uma falta de ataque o gol não valeu.

2024-03-06