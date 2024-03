Porto Alegre Peça teatral em Porto Alegre celebra o Dia Internacional da Mulher

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Apresentação será realizada na unidade do Sesc da avenida Alberto Bins. (Foto: Camila Cunha/Divulgação)

O Dia da Mulher é comemorado em 8 de março, mas na unidade do Sesc Alberto Bins (Centro Histórico), em Porto Alegre, a data já ganha uma homenagem nesta quinta-feira (7), às 19h30min, com o espetáculo “Choros, Risos e Fraldas – Maternidade em Dose Tripla”. A apresentação do grupo Cuidado que Mancha traz as histórias das atrizes Lolita Goldschmidt, Lorena Sanchez e Raquel Grabauska e suas relações com o universo da maternidade.

A montagem aborda incertezas, dúvidas e alegrias do papel de mãe, inseridas em um contexto de cumplicidade e compartilhamento de vivências.

“Três atrizes, mulheres, mães rindo e chorando. Uma fala e todas entendem. A maternidade é linda e assustadora, doída e doida, cansativa e revigorante. Isso é motivo de riso. E de choro. E de chorar de rir”, destaca o texto de divulgação.

Os ingressos podem ser adquiridos através por meio da plataforma sympla.com.br. Há preços promocionais para trabalhadores e empresários do comércio de bens e serviços com Credencial Sesc Válida, bem como para idosos, estudantes, classe artística e demais grupos contemplados pela Lei da Meia-entrada. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (51) 3284-2000 ou whatsapp (51) 98608-5456.

A atração está inserida no programa “Arte Sesc”, voltado à disseminação da cultura e valorização da arte para a sociedade, de forma democrática e acessível, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos. São atividades de teatro, música, artes plásticas, circo, literatura e cinema.

(Marcello Campos)

