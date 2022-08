Mundo Brasileira entrega uma “cachacinha” para o Papa

18 de agosto de 2022

Cristina Chaim levou na mala uma garrafa de 200 ml de cachaça mineira com o rótulo da marca fictícia Muita Oração – Pouca Cachaça. Foto: Vatican Media/Divulgação Cristina Chaim levou na mala uma garrafa de 200 ml de cachaça mineira com o rótulo da marca fictícia Muita Oração – Pouca Cachaça. (Foto: Vatican Media/Divulgação) Foto: Vatican Media/Divulgação

Em 2021, o Papa Francisco declarou, em clima de descontração, que nós brasileiros não tínhamos salvação: “É muita cachaça e pouca oração”. Precisou de mais de um ano para que uma brasileira retrucasse, carinhosamente, a brincadeira de Francisco. O nome dela é Cristina Chaim, 32 anos, católica e participante assídua do grupo Jovens de Nossa Senhora.

Uma audiência do grupo, que era esperada desde 2018, aconteceu no Vaticano, no início de agosto. Entre os 180 jovens presentes, muitos levaram mimos ao Papa – como crucifixos, terços e imagens.

“Mas desde a declaração do pontífice, sabia que tinha de levar-lhe uma pinguinha. Levei na mala uma garrafa de 200 ml de cachaça mineira com o rótulo da marca fictícia Muita Oração – Pouca Cachaça e um cartão com a mesma frase e a bandeira do Brasil”, contou Cris.

A expectativa para a audiência era alta: o Vaticano não explicou os protocolos e Cristina não sabia se teria contato com o Papa. “Dormi super mal na noite anterior e no caminho lembrei que teria de passar pela revista, em que não era permitido entrar com líquidos ou vidro”.

Na fila, um membro do grupo puxou uma Ave Maria para Nossa Senhora Aparecida, para que a “piada” desse certo. “Na hora do raio X, os carabinieri deixaram passar.”

Ao final da audiência, o Papa se prontificou a cumprimentar todos pessoalmente. “Na minha vez, tremia demais, deu dor de barriga. Me aproximei, mostrei o cartão e a garrafa. Ele deu uma larga risada, jogando a cabeça para trás.” Segundo Cris, Francisco disse: “Muito obrigado, que Deus abençoe o Brasil”.

