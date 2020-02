Brasil Brasileira mostra na internet realização de exames e reunião sobre rotina durante a quarentena em Anápolis

10 de fevereiro de 2020

Grupo chegou na manhã de domingo (09) ao hotel da base aérea após deixar Wuhan, epicentro da infecção por coronavírus

Uma das 34 pessoas repatriadas da China devido ao coronavírus divulgou, nesta segunda-feira (10), como foram as primeiras atividades na quarentena realizada na Base Aérea de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Em uma rede social, ela postou fotos de uma colega passando por exames e de uma reunião sobre a rotina durante o isolamento, que deve durar 18 dias.

Pelas fotos, é possível ver que o exame é realizado na parte interna do Hotel de Trânsito, onde o grupo está hospedado e faz as refeições. Já a reunião é realizada na área externa, que fica ao lado do prédio e foi reservada aos repatriados. Lá, sobre um grande espaço gramado, foi montada uma enorme tenda.

Pela imagem, nota-se que há um painel na parte da frente onde há algumas instruções. No cabeçalho, consta a seguinte inscrição: “Rotina – Condutas de Boa Convivência”. As pessoas que ministram a palestra e os repatriados usam máscaras cirúrgicas.

Mais cedo, outros repatriados também contaram um pouco da rotina. Um deles disse que está sendo muito bem tratado e elogiou as acomodações e os médicos. Já outro afirmou que não estava acostumado a acordar ao som dos pássaros e estava “amando” aquilo. O Hotel de Trânsito foi adaptado para recebê-los. Os repatriados fizeram fotos e vídeos mostrando os quartos. Inclusive, registraram parte das refeições.

Boletim médico

No primeiro boletim divulgado pelo Ministério da Defesa, na noite de domingo (9), foi informado que o grupo continua sem qualquer sintoma do coronavírus. A avaliação foi feita pelo Ministério da Saúde.

No sábado (08), foram colhidas amostras de secreções no nariz e da garganta tanto dos repatriados como da equipe técnica que participou da operação de resgate. Elas serão analisadas para verificar a existência ou não de 21 tipos de vírus, além do coronavírus.

