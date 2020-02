Educação Lista de espera do Sisu 2020 foi finalizada e entregue às universidades

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Com lista em mão, instituições podem começar a chamar alunos. Cada universidade segue seu próprio cronograma

O MEC (Ministério da Educação) divulgou nota, nesta segunda-feira (10), afirmando que entregou para as instituições de ensino os nomes dos estudantes que estão na lista de espera a uma vaga nas universidades públicas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do primeiro semestre de 2020.

Com isso, as universidades já podem começar a convocar os estudantes aprovados para efetivar matrícula. Cada instituição segue seu próprio cronograma. A lista é destinada aos candidatos que se inscreveram no Sisu, mas não foram selecionados em nenhuma das opções de curso. O objetivo é preencher as vagas que não foram ocupadas na primeira chamada do Sisu.

A adesão para à lista de espera do Sisu começou em 29 de janeiro e permaneceu aberta até 4 de fevereiro. A divulgação era esperada para a sexta-feira (07), mas o ministério da Educação adiou a data sem justificar o motivo.

Adiamento

O cronograma inicial previa que a divulgação da lista ocorreria na sexta-feira. No entanto, os nomes não chegaram às universidades ou houve uma lista errada. No mesmo dia, o MEC (Ministério da Educação) informou em nota que havia adiado o cronograma e que a divulgação estava prevista para esta segunda-feira, sem justificar o motivo da mudança.

Reclamações e questionamentos

A edição do primeiro semestre de 2020 do Sisu teve 1.795.211 pessoas inscritas, que realizaram 3.458.358 inscrições (cada candidato pode tentar até duas opções de curso em busca de uma vaga). Estavam em disputa 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas em todo o País.

A atual edição do Sisu foi marcada por reclamações e questionamentos judiciais. O próprio resultado do Sisu 2020 só foi liberado após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) atender um recurso do MEC em ação que questionava a conduta do governo federal na resolução de erros na correção do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Em outro questionamento, o MPF (Ministério Público Federal) de Brasília solicitou esclarecimentos sobre cursos que tiveram um número inferior de vagas destinadas ao percentual da população com deficiência.

