Porto Alegre O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre vai ganhar uma enfermaria pediátrica e 20 novos leitos adulto

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Prefeito recebeu senador Lasier Martins nesta segunda-feira Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Prefeito recebeu senador Lasier Martins nesta segunda-feira (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre vai passar a contar com uma enfermaria pediátrica e 20 novos leitos adulto de enfermaria em traumatologia. O acréscimo é resultado de emenda parlamentar do senador Lasier Martins que destinará R$ 2,5 milhões ao hospital. Nesta segunda-feira (10), o senador foi recebido pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, no Paço Municipal.

“Quando assumimos a gestão, encontramos uma realidade de leitos sendo fechados e serviços descontinuados. Com uma nova visão, qualificamos os contratos, aumentamos e criamos novos leitos, diminuímos as filas e melhoramos a oferta de serviços”, lembra Marchezan. O prefeito, juntamente com o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer e a diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer, falaram ao senador sobre os avanços na área conquistados nos últimos anos na Capital.

O senador já destinou emendas para hospitais como o Beneficência Portuguesa, Santa Casa de Misericórdia, Independência, São Lucas, Banco de Olhos e Vila Nova. “Porto Alegre é um polo de saúde e precisamos apoiar a capacidade de atendimento dos hospitais. 80% das minhas emendas vão para a saúde e faltava ainda uma destinação para o HPS”, diz Lasier.

Atendimento

O HPS recebe uma média de mais de nove mil pacientes/mês, principalmente vítimas de traumas. Em 2019, foram atendidas mais de 12 mil crianças. Hoje a instituição não conta com uma enfermaria pediátrica para recuperação dos pacientes, conforme explica a diretora Tatiana Breyer. “O atendimento das crianças será otimizado. Os novos leitos construídos para atender pacientes de enfermaria serão de continuidade do cuidado realizado na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI”.

A Unidade Pediátrica tem o projeto executivo em desenvolvimento. Já a internação em traumatologia está em fase de licitação para obra em andamento. “Estes recursos para melhorias são muito importantes, na medida em que já temos os projetos executivos prontos para dar andamento”, salienta Pablo.

A diretora de Enfermagem do HPS, Núbia Rodrigues; a diretora administrativa do HPS, Denise Blath; o assessor de captação de recursos da Secretaria Municipal de Saúde, Rafael Viccari; e assessores de gabinete do senador também participaram da reunião.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário