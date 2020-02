Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre têm 110 novas vagas de emprego nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Candidato deve levar carteira de trabalho e comprovante de residência Foto: Ricardo Giusti/PMPA Candidato deve levar carteira de trabalho e comprovante de residência Foto: Ricardo Giusti/PMPA Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Para quem está à procura de emprego, 110 vagas de trabalho estão disponíveis por meio através do Sine Municipal de Porto Alegre, a partir desta terça-feira (11), até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é porteiro de edifício, com 12 postos abertos.

As cartas de encaminhamento são limitadas e podem ser retiradas pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na av. Sepúlveda, esquina com a av. Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para ofertar vagas de trabalho pelo Sine Municipal, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá as informações necessárias sobre as vagas ofertadas e para efetuar o cadastro gratuitamente.

Retrospectiva 2019

O Cabide Solidário é um projeto no qual o Sine Municipal disponibiliza, gratuitamente, roupas adequadas para entrevistas de emprego. Em 2019 foram recebidas 5.955 peças de roupas. Os trabalhadores que comparecem ao Sine levaram 5.034 peças para suas entrevistas de emprego.

Confira as vagas

Ajudante de estruturas metálicas – 1

Ajudante de serralheiro – 2

Analista de contas a pagar -1

Arte-finalista – 1

Assistente de vendas – 1

Auxiliar de almoxarifado – 1

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de limpeza – 1

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Camareira de hotel – 1

Cozinheiro de restaurante – 4

Cozinheiro geral – 4

Cuidador de idosos – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Encanador industrial- 1

Entrevistador de pesquisas de mercado – 5

Garçom – 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe- 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 2

Instalador de som e acessórios de veículos – 2

Jardineiro – 1

Lubrificador de máquinas – 1

Mecânico de automóveis e caminhões – 1

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de automóveis- 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel- 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral- 2

Mestre (construção civil) – 1

Motofretista – 2

Motorista de caminhão – 1

Operador de esmeril, no rebarbamento de metal -1

Operador de máquinas-ferramenta convencionais – 1

Operador de retroescavadeira – 2

Operador de telemarketing ativo – 2

Padeiro – 3

Pedreiro – 9

Pintor de estruturas metálicas – 2

Pintor de obras – 2

Pintor de veículos (reparação)- 1

Porteiro de edifícios -12

Recepcionista atendente- 1

Recepcionista de hotel- 1

Recepcionista secretária – 1

Rondante – organizações particulares de segurança- 9

Serralheiro – 2

Serralheiro de alumínio- 1

Soldador mecânico – 1

Técnico de manutenção eletrônica – 2

Vendedor de serviços – 2

Vendedor interno – 1

Vendedor pracista – 5

Vidraceiro – 1

