Variedades Brasileira no “Big Brother” Itália recebe ameaças de estupro e sofre xenofobia

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dayane Mello tem 31 anos e é natural de Joinville (SC). (Foto: Reprodução/Instagram)

Brasileira participante do “Grande Fratello Vip”, o “Big Brother” da Itália, Dayane Mello está no centro de uma disputa internacional. É que fãs do reality no país natal da modelo estão interferindo nas votações italianas para que ela continue na competição. Tudo porque a artista tem sido alvo de xenofobia entre os companheiros de confinamento, além de ter recebido uma ameaça de estupro.

“Em Verona (na Itália) você seria estuprada”, disse o jornalista esportivo Francesco Oppini, em um dos momentos da competição, ao ver roupas que a brasileira usava. O famoso também ironizou que a modelo “pulava de cama em cama”.

Na ocasião, Dayane rebateu que era mãe, pediu respeito e disse que não gostaria de ver a filha Sofia sofrendo com comentários na escola.

Como a brasileira acabou se tornando uma favorita ao ganhar uma torcida extra, italianos avisaram que vão descontar no “Big Brother Brasil 21”, fazendo de tudo para interferirem nas votações por aqui. Nas redes sociais, tornou-se comum ver comentários xenofóbicos, mandando Dayane voltar ao Brasil, como se não tivesse espaço para ela na Itália.

“Estou pronta para estragar toda a edição”, diz um tweet. “Vocês estão prontos para excluir os favoritos deles, pessoal?”, escreveu outro internauta.

Os brasileiros rebateram. “Você não sabe o que é brasileiro votando em reality. Pode vir, amor”, disse uma seguidora. “Estamos esperando no ‘BBB21′”, respondeu outra brasileira, exibindo uma foto de Tiago Leifert ao lado do recorde mundial de votação.

Os críticos de Dayane dizem que ela já fez comentários homofóbicos, além de criticar o peso de outros participantes.

Quem é Dayane Mello

Dayane Mello tem 31 anos, é natural de Joinville, Santa Catarina, e começou a carreira como modelo aos 16 anos.

Desde 2014, a brasileira é figurinha carimbada em programas de televisão da Itália. Já participou da “Dança dos famosos”, em que terminou em sexto lugar, entrou para um reality de aventura, em 2015, em que terminou em quarto lugar, e entrou para um novo programa de confinamento, mas desta vez em uma ilha, em 2017, com outros famosos.

Antes de entrar no “Big Brother” da Itália, Dayane tentou a sorte em um novo reality de aventuras, em que jogava acompanhada de um namorado.

A artista tem uma filha, Sofia, de 6 anos. A garota é fruto do relacionamento de Dayane com o também modelo Stefano Sala. O relacionamento da brasileira com o italiano não vingou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades