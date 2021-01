Variedades Neymar desembolsou 12 mil reais por noite para hospedar modelos

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Pelo menos seis moças, entre modelos e blogueirinhas, ocuparam quartos do local. (Foto: Reprodução/Instagram)

Não bastaram a mansão e uma casa alugada para acomodar todos os convidados do “Neyveillon”. Neymar ainda desembolsou 12 mil reais por dia para que cada uma das modelos que vieram de outros cantos do Brasil e dos Estados Unidos pudessem se hospedar em um hotel. O escolhido foi o Portobello Resort e Safari, que fica no mesmo endereço da “Neymarlândia”.

Pelo menos seis moças, entre modelos e blogueirinhas, ocuparam quartos do local. Algumas chegaram logo depois do Natal. O luxo não foi o mesmo da sede, onde estavam as presenças vips, mas as contempladas acordaram todos os dias com vista para o mar de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Comenta-se, no entanto, que poucas vão estar numa próxima lista do menino Ney. Ele pediu para não haver exposição e não foi obedecido, já que sobraram registros das beldades nas redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades