Geral Brasileira que mora no México acusa o ex-marido de levar documentos dos filhos do casal para impedi-la de deixar o país

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Márcia Garcia, que é advogada, pede ajuda para conseguir voltar ao Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma brasileira que mora no México há dois anos acusa o marido de levar os documentos dos filhos do casal. Ela agora não consegue deixar o país e voltar para o Brasil. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Márcia Garcia, que é advogada, pede ajuda para conseguir voltar ao Brasil. Segundo ela, o ex-marido está com os dois passaportes dos dois filhos. “Estamos aqui em estado de vulnerabilidade absoluta”.

Márcia é natural de Campo Belo, no Sul de Minas Gerais. Tudo começou em 2016, quando ela se casou com o português Francisco Gaspar Almeida. Já em 2017, o casal se mudou a trabalho para a Alemanha.

Dois anos depois, o então marido de Márcia foi transferido para o México, para trabalhar na cidade de Puebla. Foi nesse período que ela entrou com um pedido de divórcio. Ela alega que vinha sofrendo vários tipos de violência por parte do ex-marido.

“Violência econômica, violência física, violência patrimonial e todo tipo de violência e eu resolvi me separar dele. E ele foi em 7 de outubro de 2021, foi retirado de casa por ordem judicial pela violência que eu sofria”, contou a advogada.

Segundo Márcia, em outubro de 2021, após sair de casa, o ex-marido desapareceu com as crianças por nove meses. Foi então que a vítima entrou na Justiça e conseguiu a guarda compartilhada.

“Eu entrei com todo o pedido para a guarda e tudo mais, e nós entramos em um acordo, um convênio, onde a guarda é compartilhada. Nós tínhamos a pensão, determinada pelo juiz, no dia 10 de março paramos de receber a pensão. E dia 24 de fevereiro deste ano, ele deixou as crianças comigo e nunca mais regressou”, disse a mulher.

A mulher entrou em contato com a embaixada brasileira no México e tenta localizar o ex-marido e reaver os documentos das crianças.

“Nós estamos aqui em desespero, eu com duas crianças, sem poder sair do país, sem ter autorização judicial para sair do país”, concluiu.

O irmão de Márcia, que mora em Campo Belo, conta que visitou a irmã na Alemanha e no México. Segundo ele, aos poucos percebeu a relação abusiva em que ela vivia.

“A gente foi alertando ela: ‘Olha, cuidado onde você tá pisando, cuidado que não é o negócio não é do jeito que você está pensando”, disse o irmão de Márcia, Adriano Cardoso Garcia.

A família espera que os documentos sejam recuperados e que todos retornem ao Brasil.

“Nós estamos tentando junto às autoridades, inclusive amigos aqui que têm contato com cônsul, embaixada, uma maneira de confeccionar novos passaportes. Cancelar é fácil, o problema é arrumar outros passaportes para eles virem, para eles voltarem para o Brasil, onde ela tem residência, tem família, tem trabalho, pra voltar à vida normal”, concluiu o irmão.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, através da Embaixada do Brasil na Cidade do México, informou que já tem conhecimento do caso e que presta assistência à brasileira.

À EPTV Sul de Minas, afiliada da Rede Globo, o ex-marido de Márcia disse por mensagem que não iria se posicionar sobre o assunto. As informações são do portal de notícias G1.

2023-07-29