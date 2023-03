Geral Brasileiro condenado por abusar sexualmente de criança de 12 anos em Minas Gerais é extraditado de Portugal

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Condenado seguirá para o Presídio José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves. (Foto: Estevão Dolabela Pimenta/Governo de MG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um brasileiro de 34 anos que se escondia da Justiça em Portugal foi extraditado pela Polícia Federal (PF) na última quarta-feira (23). Ele estava foragido após ser condenado a 8 anos de prisão por ter abusado sexualmente de uma criança de 12 anos de idade em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. O crime ocorreu no loteamento Aldeia dos Lagos.

A vítima, uma menina de 12 anos, estava com seus familiares em uma festa, em uma chácara pertencente ao homem. À noite, quando a menina foi dormir, o denunciado entrou no quarto e cometeu os abusos.

O mandado de prisão dele, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga, foi incluído na lista de foragidos internacionais pelo Núcleo de Cooperação Internacional entre a Interpol e a PF de Minas Gerais.

O homem será conduzido à penitenciária José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, onde ficará à disposição do Justiça.

Extraditado do Paraguai

Em outro caso, policiais federais receberam, na noite de quarta-feira, na área de segurança da aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR), um brasileiro extraditado do Paraguai.

Ele estava foragido desde 2020, quando escapou da cadeia pública de Medianeira/PR juntamente com outros 33 presos que se evadiram do estabelecimento prisional em meados de julho daquele ano. Desde então, o brasileiro encontrava-se no país vizinho onde havia fixado residência. Sua captura aconteceu após a inclusão de seu nome na lista de procurados da Interpol.

Após o recebimento do preso, os policiais federais encaminharam-no à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a comunicação do cumprimento do mandado de prisão em aberto ao juízo competente e a realização dos demais procedimentos judiciais.

O preso aguardará, na custódia da PF, a definição da unidade prisional para onde deverá ser transferido, a fim de cumprir a pena pelos crimes que já havia sido condenado, entre eles: roubo e homicídio. As informações são do portal de notícias G1 e da PF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasileiro-condenado-por-abusar-sexualmente-de-crianca-de-12-anos-em-minas-gerais-e-extraditado-de-portugal/

Brasileiro condenado por abusar sexualmente de criança de 12 anos em Minas Gerais é extraditado de Portugal