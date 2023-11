Geral Brasileiro e amigo são encontrados mortos em um quarto de um navio de cruzeiro nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Túlio Lacerda e Jason Aguirre foram encontrados no chão da cabine do navio pela equipe de bordo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um brasileiro de 32 anos e um amigo dele achados mortos em um quarto de um navio de cruzeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. A família de Túlio Lacerda, natural de Minas Gerais, abriu uma vaquinha online para custear o translado do corpo de volta ao Brasil. Ele e o amigo, identificado como Jason Aguirre, foram encontrados no chão da cabine do navio pela equipe de bordo, que havia estranhado a ausência dos turistas no momento de desembarque.

O caso ocorreu em 30 de outubro e foi reportado, em primeira mão, pelo “Diário de Teófilo Otoni”. Amigos próximos do brasileiro, como Cristiano Pitol e Matheus Alves, confirmaram a morte nas redes sociais. Neila Gonçalves, tia de Túlio, contou ao portal Uol que a polícia local abriu uma investigação.

“A família está muito abalada, muito chocada. A gente ainda está meio sem acreditar. Muita tristeza. A família ainda não sabe a causa [da morte], e isso gera mais tristeza ainda aos amigos e familiares”, afirmou ela. “Não dá para mensurar a nossa dor.”

O cruzeiro partiu da Califórnia, passou pelo México e já havia retornado à costa americana quando as mortes foram constatadas. Dony Gonçalves, tia de Túlio Lacerda, afirmou ao “Diário de Teófilo Otoni” que a porta do quarto não estava arrombada e que socorristas ainda tentaram reanimar a dupla, sem sucesso.

“O que temos de informação é que os corpos foram achados horas depois deles terem falecido. Os corpos foram levados para um local, que aqui no Brasil chamamos de IML, lá não sei como dizem”, disse Dony, que ressaltou a dificuldade de obter informações sobre o caso à distância. “Por meio de amigos, tivemos notícias preliminares que a causa da morte só sairá após o exame de necropsia, e que os corpos não apresentavam sinais de agressão ou violência, nem a porta do quarto deles estava arrombada.”

A família disse que Túlio Lacerda se mudou em 2015 para os Estados Unidos. Ele havia conseguido o green card, o que o permitia viver e trabalhar no país. Chegou a servir ao Exército americano durante três anos, mas pediu baixa no começo deste ano.

Parentes do brasileiro estabeleceram a meta de US$ 30 mil numa vaquinha online para repatriar o corpo e pagar as despesas do funeral. Até 7h15 desta quarta-feira, já haviam sido arrecadados US$ 25,5 mil, com 455 doações.

“Túlio era uma pessoa incrível, carinhosa e amorosa. Ele era uma luz para todos os seus amigos e familiares. Para as pessoas que o conheceram, rapidamente se apaixonariam por seu enorme coração e grande sorriso. Este é um momento extremamente difícil para todos nós, nunca esperávamos que isto acontecesse, e tudo o que puderem ajudar ficaremos super gratos”, afirmou Maycon da Silva, que abriu a vaquinha. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasileiro-e-amigo-sao-encontrados-mortos-em-um-quarto-de-um-navio-de-cruzeiro-nos-estados-unidos/

Brasileiro e amigo são encontrados mortos em um quarto de um navio de cruzeiro nos Estados Unidos

2023-11-08