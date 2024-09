Geral Brasileiro é preso acusado de abuso sexual contra menor de idade nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Brasileiro de 24 anos é acusado de abusar sexualmente de uma menor de idade em Massachusetts por pelo menos cinco vezes. (Foto: Reprodução)

Um brasileiro de 24 anos é acusado de abusar sexualmente de uma menor de idade em Massachusetts, nos Estados Unidos, por pelo menos cinco vezes. Imigrante ilegal no país, Warley Neto foi preso pela Operação de Execução e Remoção (ERO, na sigla em inglês) de Boston em 23 de agosto, considerado uma “ameaça” à segurança da região onde os crimes aconteceram.

Prisão em janeiro

Warley Neto foi preso no dia 12 de janeiro deste ano, em cumprimento a um mandado relacionado às cinco acusações de abuso sexual infantil e aliciamento. O caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Condado de Dukes, que o indiciou em 16 de janeiro.

Detenção de imigração

Meses depois, no dia 22 de agosto, a ERO de Boston representou por uma detenção de imigração contra o brasileiro, que acabou preso no dia seguinte e teve custódia transferida para a esfera federal.

“Warley Neto supostamente agrediu de modo recorrente uma criança em Massachusetts e representa uma ameaça significativa à segurança de nossas comunidades. Somos gratos à cooperação do Departamento do Xerife do Condado de Dukes. Com frequência, jurisdições locais se recusam a honrar os detentores de imigração e liberam infratores perigosos de volta à comunidade para reincidir”, explica Todd Lyons, diretor do escritório de campo da ERO Boston.

Entrada ilegal

Segundo informações divulgadas pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês), Neto entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 11 de março de 2018. Na época, foi intimado a comparecer em juízo e liberado da custódia em 13 de março.

Agressão

Em fevereiro de 2023, o homem já havia sido preso pela Polícia de Edgartown por agredir e ameaçar um membro da família. Em junho, ele foi condenado a 364 dias de prisão pelo crime, mas cumpriu apenas 90 dias e foi solto.

“Como parte de sua missão de identificar e prender não-cidadãos removíveis, a Operação de Execução e Remoção aloja detentores de imigração contra não-cidadãos que foram presos por atividades criminosas e levados sob custódia pelas autoridades estaduais ou locais. Um detido de imigração é uma solicitação do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA às agências de aplicação da lei estaduais ou locais para notificar o ICE o mais cedo possível antes que um não-cidadão removível seja libertado de sua custódia. Os detentores solicitam que as agências policiais estaduais ou locais mantenham a custódia do não-cidadão por um período que não exceda 48 horas além do horário em que o indivíduo seria libertado, permitindo que a Operação de Execução e Remoção assuma a custódia para fins de remoção de acordo com a lei federal”, explicou o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA. As informações são do jornal O Globo e do governo americano.

