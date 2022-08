Geral Brasileiro é preso com drogas em Bali, na Indonésia

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Brasileiro e outros dois imigrantes foram presos na Indonésia por suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. (Foto: Reprodução)

No fim de julho, um brasileiro, um britânico e um mexicano foram presos na Indonésia por suspeita de distribuição de cocaína, segundo anúncio feito por Gde Sugianyar Dwi Putra, chefe da Agência Nacional de Narcóticos de Bali, nesta sexta-feira (5). O Itamaraty disse não ter informações até o momento sobre o caso.

Oficiais da Agência Nacional de Entorpecentes apreenderam 844,6 gramas de cocaína junto com outras drogas, incluindo MDMA e maconha, que estavam com os suspeitos.

O brasileiro é suspeito de fabricar drogas para uma rede internacional de tráfico de drogas, enquanto o britânico foi preso após a polícia receber informações de que ele seria distribuidor dos entorpecentes na ilha de Bali. Sugianyar afirmou que o imigrante do México está em território indonésio desde 2012 e que foi indicado como chefe da organização.

“Nós investigamos e descobrimos que está é uma rede internacional. Esses três são traficantes que usam quase 80 a 90 por centro de cocaína para fornecedores das áreas de Canggu e Seminyak”, disse o chefe da Divisão de Erradicação do BNNP Bali, Putu Agus Arjaya.

“A quantidade que conseguimos capturar foi de aproximadamente 1 kg. Os entorpecentes estavam com esses três estrangeiros. Havia cerca de 850 gramas de cocaína, além de metanfetamina e outras drogas. Então o total foi de aproximadamente 1kg, em três vilas”, explicou Arjaya.

“Ainda estamos conduzindo a investigação. A entrada da cocaína provavelmente virá da Europa, porque esta rota de entrada da cocaína é específica”, disse Sugianyar. “É produzida na América do Sul, enviada para a Europa, e da Europa se espalha para outros países, inclusive pela Indonésia.”

Sabe-se que a rede de drogas na qual os três homens estão supostamente envolvidos tem como alvo estrangeiros em áreas turísticas populares no sul de Bali. “Bali é o destino dos turistas estrangeiros. Mas devemos lembrar que alguns deles também fazem parte do crime – um deles são os entorpecentes”, disse Sugianyar.

Ele acrescentou que os homens serão punidos de acordo com a Lei de Narcóticos da Indonésia, cuja pena varia de cinco anos de prisão à pena de morte. A punição capital é geralmente aplicada a traficantes e distribuidores de drogas.

Em 2015, dois brasileiros foram executados pela polícia da Indonésia após serem condenados por envolvimento com tráfico de drogas. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

